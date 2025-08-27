Die Aufklärung und das Verbrechen: Ferdinand von Schirachs neues Buch „Der stille Freund“ greift tief

Kultur
Der Bestsellerautor lässt den Leser immer näher an sich heran: Aus zufällig scheinenden Begegnungen verdichtet er seine Weltsicht zu packenden Fragen, die den Globus in vielerlei Hinsicht umspannen.
Ferdinand von Schirach ist ein Phänomen, seit er seine Anwaltskanzlei getauscht hat gegen die Kanzel eines öffentlichen Schriftstellers. Die Welt ist alles, was ein Fall ist, hätte man von diesem Start weg das Rezept all seiner so erfolgreichen Bücher auf eine Formel bringen können. Inzwischen redet er immer wieder auch von sich, sodass sich...
