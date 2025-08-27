Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Die Aufklärung und das Verbrechen: Ferdinand von Schirachs neues Buch „Der stille Freund“ greift tief

Ferdinand von Schirach und sein neues Buch „Der stille Freund“.
Ferdinand von Schirach und sein neues Buch „Der stille Freund“. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Ferdinand von Schirach und sein neues Buch „Der stille Freund“.
Ferdinand von Schirach und sein neues Buch „Der stille Freund“. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Kultur
Die Aufklärung und das Verbrechen: Ferdinand von Schirachs neues Buch „Der stille Freund“ greift tief
Von Ulrich Steinmetzger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bestsellerautor lässt den Leser immer näher an sich heran: Aus zufällig scheinenden Begegnungen verdichtet er seine Weltsicht zu packenden Fragen, die den Globus in vielerlei Hinsicht umspannen.

Ferdinand von Schirach ist ein Phänomen, seit er seine Anwaltskanzlei getauscht hat gegen die Kanzel eines öffentlichen Schriftstellers. Die Welt ist alles, was ein Fall ist, hätte man von diesem Start weg das Rezept all seiner so erfolgreichen Bücher auf eine Formel bringen können. Inzwischen redet er immer wieder auch von sich, sodass sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
02.07.2025
4 min.
Für das Kinderzimmer ungeeignet: Wieder mehr Horror in der „Jurassic World“
Eine Szene des Films „Jurassic World: Die Wiedergeburt“. Gefährliche: Einige dieser Dinos sind wirklich entartete Bestien, so schaurig anzusehen, dass man sich fragen könnte, ob den Machern das milliardenschwere Merchandising-Geschäft dieses Mal nicht so wichtig ist.
In „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ kämpfen Scarlett Johansson & Co. ums Überleben. Mit „Fresh“ ist ein knallharter Krimi aus Deutschland zu erleben und eine Doku begleitet einen Glücksagenten.
DPA, epd
28.04.2025
6 min.
„Kleingeistige Faschos sind normalisiert“ – Bestseller-Autorin Paula Irmschler über ihr Leben in Sachsen
Paula Irmschler ist Schriftstellerin und hat einige Jahre in Chemnitz gelebt. Über die Zeit hier hat sie ihr Buch "Superbusen" geschrieben.
Obwohl Paula Irmschler in Köln lebt, fühlt sie sich mit ihrer alten Heimat Chemnitz verbunden. Zurückkommen nach Chemnitz? Das schließt sie nicht aus.
Kirsten Erlebach, Elisa Leimert
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
Mehr Artikel