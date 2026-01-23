MENÜ
  • Die Dreck fressen: Warum uns das „Dschungelcamp“ als Straflager für Stars wie Gil Ofarim erfreut

Meinung
Kultur
Die Dreck fressen: Warum uns das „Dschungelcamp“ als Straflager für Stars wie Gil Ofarim erfreut
Redakteur
Von Tim Hofmann
Selbst gebogener Karriereknick: Musiker Gil Ofarim muss in der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ büßen wie andere verfehlte Promis. Doch was sagt das Format über uns Zuschauer?

Kann es Besseres geben als gefühlte Frechheit? Also rein ins sprudelnde Säurebad der öffentlichen Erregung. Denn was bildet sich dieser Gil Ofarim auch ein? Erst verarscht er uns mit seinem Davidstern — und dann will er auch noch Geld dafür, dass er ins „Dschungelcamp“ muss?
Mehr Artikel