Die Europäische Kinderjury beim Schlingel: Großes Klassenzimmer im Kinosaal

Zum 30. Jubiläum des Schlingel-Festivals urteilen erstmals 61 Kinder aus fünf europäischen Städten über den Europäischen Kinderfilmpreis. Wir haben einige von ihnen nach ihren Eindrücken gefragt.

In Chemnitz urteilt in diesem Jahr eine Kinderjury der Superlative. Zum 30. Jubiläum des Schlingel-Festivals und im Kulturhauptstadtjahr ist sie so groß wie nie zuvor: 61 Kinder aus fünf europäischen Städten entscheiden mit über die Preise. Normalerweise sind es 16 Jurymitglieder aus acht Ländern – diesmal aber haben gleich drei...