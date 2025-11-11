Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Die Evangelische Kirche und ihr Abschied vom Pazifismus: Wie sollen wir den Krieg verlernen?

Militärpfarrer beim Bundeswehr-Gottesdienst: „Du sollst nicht töten, es sei denn ...“ ?
Militärpfarrer beim Bundeswehr-Gottesdienst: „Du sollst nicht töten, es sei denn ...“ ? Bild: Jörg Böthling/Imago
Militärpfarrer beim Bundeswehr-Gottesdienst: „Du sollst nicht töten, es sei denn ...“ ?
Militärpfarrer beim Bundeswehr-Gottesdienst: „Du sollst nicht töten, es sei denn ...“ ? Bild: Jörg Böthling/Imago
Kultur
Die Evangelische Kirche und ihr Abschied vom Pazifismus: Wie sollen wir den Krieg verlernen?
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Rat der EKD hat einen Text zur Friedensethik veröffentlicht, der sich zu Krieg, Waffenlieferungen und Pazifismus neu positioniert. Mit „Schwertern zu Pflugscharen“ hat das nicht mehr viel zu tun.

Als ich am Montag Wolfgang Gebhardts Chemnitzer Antiquariat einen Besuch abstattete, fand ich unter Zitaten über den Frieden die Originalausgabe von Ernst Friedrichs Buch „Krieg dem Kriege" aus dem Jahr 1924 im Schaufenster. Darin klagt der Pazifist Friedrich (1894 – 1967) Verantwortliche und Mittäter des Ersten Weltkrieges an: „Den...
