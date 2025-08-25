Die Kunst des „Ja“: Wie Wandel gelingen könnte - ein Gespräch mit Kilian Jörg

Kultur
Chemnitz. Der Wiener Philosoph Kilian Jörg hat mit dem Politikwissenschaftler Michael Hirsch das Buch „Durchlöchert den Status quo!“ vorgelegt. Vor einer Lesung in Chemnitz konnten wir Jörg in Wien erreichen.
Freie Presse: Sie waren gerade in einem buddhistischen Retreat. War das eine Art „autonome Zone“, wie Sie sie in Ihrem neuen Buch mit Michael Hirsch *„Durchlöchert den Status quo!“* propagieren?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.