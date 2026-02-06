Die Musik der Woche: Nippel-Alarm in Mainstreamhausen mit Chappell Roan, Ufo361, Poppy, The Hirsch Effekt und Mika

Kultur
Chappell Roan rockt die Grammys, Ufo36 stolpert sich im US-Beton, und Mika salbt die Winterseele. Unterdessen dreht Poppy den Metalcore auf links. Aber wer, zum Teufel, sind eigentlich Turnstile?
Eigentlich wollte ich ja nicht über die Grammys reden: Denn wie musikalisch irrelevant dieser Preis ist, zeigt er ja jedes Jahr erneut mit seiner Preisträgerwahl, die immer nur zufällig auch mal die Richtigen erwischt. Beispiel: Turnstile. Die US-Posthardcore-Heroen sind wirklich eine hervorragende Band, das letztjährige Album ist ein...
