Räumten schon 2024 ab und können wieder auf eine Krone hoffen: die Musiker Zartmann und Ski Aggu.
Räumten schon 2024 ab und können wieder auf eine Krone hoffen: die Musiker Zartmann und Ski Aggu.
Die Nominierten für die 1Live-Krone stehen fest
Wer prägte mit seiner Musik den Soundtrack des Jahres 2025 besonders? Der WDR-Radiosender 1Live hat fast 50 Musiker und Songs nominiert - und fragt nun das Publikum nach seinen Favoriten.

Bielefeld/Köln.

Einen Monat vor der Verleihung des Musikpreises 1Live-Krone können Hörerinnen und Hörer über ihre beliebtesten Musiker und Songs 2025 abstimmen. In insgesamt neun Publikumskategorien stehen die Nominierten fest, die am 4. Dezember auf eine der begehrten Trophäen hoffen können, wie der WDR mitteilt. 

Mit dabei sind bereits mehrfach gekrönte Musiker wie Ski Aggu oder Nina Chuba. Erfolgreiche Künstler wie Apache 207, Leony oder Shirin David können auf ihre erste Krone hoffen. Auch Sängerin Ayliva, Rapper Kontra K oder die Band Kraftklub sind unter den knapp 50 nominierten Musik-Acts, die aus Sicht des Radiosenders 1Live den Sound dieses Jahres geprägt haben. 

Neue Kategorien

Um diesen Soundtrack noch besser widerzuspiegeln, gibt es in diesem Jahr zwei neue Kategorien: Als "Besten Pop Act" schickt die 1Live-Redaktion etwa Kamrad oder Nico Santos ins Rennen. Für den "Besten Party Song" sind zum Beispiel Zartmann mit "Tau mich auf" oder Felix Jaehn und Shouse mit "Walk with me" nominiert. 

Der WDR nennt die 1Live-Krone Deutschlands größten Musikpreis. Die Publikumspreise gelten als wichtiger Indikator für die musikalischen Vorlieben bei einer jungen Hörerschaft. 

Moderiert wird die am 4. Dezember live im WDR-Fernsehen, Radio und online übertragene Preisverleihung von der Journalistin Aminata Belli. (dpa)

