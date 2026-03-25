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Nicht alle Männer, aber immer ein Mann: Schild bei einer Demo gegen sexualisierte digitale Gewalt in Berlin zur Unterstützung von Collien Fernandes.
Nicht alle Männer, aber immer ein Mann: Schild bei einer Demo gegen sexualisierte digitale Gewalt in Berlin zur Unterstützung von Collien Fernandes. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Nicht alle Männer, aber immer ein Mann: Schild bei einer Demo gegen sexualisierte digitale Gewalt in Berlin zur Unterstützung von Collien Fernandes.
Nicht alle Männer, aber immer ein Mann: Schild bei einer Demo gegen sexualisierte digitale Gewalt in Berlin zur Unterstützung von Collien Fernandes. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Kultur
Die potente Frau: Warum ein differenzierteres Verhältnis zwischen Männern und Frauen nötig ist
Von Claudia Rahnfeld
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Beim aktuellen Missbrauchsskandal zwischen Collien Fernandes und Christian Ulmen wird erneut um die Kategorien „Täter“ und „Opfer“ gerungen. Unsere Autorin meint: Das führt in eine fatale Sackgasse.

Es stimmt: Die Scham muss die Seite wechseln. Die Fälle um Jeffrey Epstein, Gisèle Pelicot oder jüngst auch Collien Fernandes dürfen nicht relativiert werden. Was diesen Frauen widerfahren ist, ist unfassbar, furchtbar und kaum zu ertragen. Und es sind keine Einzelfälle: Gewalt gegen Frauen ist Realität – jeden Tag. Die Zahl der Femizide...
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