Die pralle Biografie der Margaret Atwood: Humortrockene Anekdoten aus dem Nähkästchen

Die kanadische Literaturkönigin hat mehr Großpreise gewonnen als andere Bücher schreiben. Nun legt sie mit „Book of Lives“ ihre ausufernden Memoiren vor - und packt den Leser mit Detailüberfülle.

Als sie die sechste Klasse besuchte, bekam sie ihre erste Brille und dachte: „Mein Leben ist vorbei!“ Wie sehr sie sich irren sollte. Heute ist Margaret Atwood 86 und kann auf eine bewegtes Leben zurückschauen: Booker Prize und Friedenspreis des Deutschen Buchhandels sind nur zwei der vielen namhaften Auszeichnungen für diese kanadische...