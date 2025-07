Digitale Identität schützen: Das steckt hinter #OwnYourWorld

Was passiert, wenn digitale Abbilder die Kontrolle übernehmen? Eine neue Telekom-Kampagne will junge Leute für Datenschutz sensibilisieren. Doch wie glaubwürdig gelingt das dem Konzern?

Ein Büro, graue Kostüme, geordnete Abläufe. Eine Angestellte fügt sich ein – bis etwas kippt. Ihre Kollegen verwandeln sich nach und nach in ihre Doppelgängerinnen, die beginnen, ihr Leben zu übernehmen. Was wie der Beginn eines dystopischen Spielfilms wirkt, ist das Musikvideo zur neuen Kampagne „Own Your World“ von der Deutschen...