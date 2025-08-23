Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?

Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach). Bild: ZDF/Conrad Lobst
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach). Bild: ZDF/Conrad Lobst
Kultur
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.

Es wird unter Zuschauern ja schon lange gefrotzelt, wie weit das Gebiet der mit ermittelnden Försterin im „Erzgebirgskrimi“ reicht. Diesmal geht es nach Altenberg ins Osterzgebirge. Der neue Film mit dem Titel „Über die Grenze“ reicht damit bis an Tschechien heran und geht inhaltlich erneut bis in die DDR zurück. Zudem befindet sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
12:42 Uhr
2 min.
Söder an Habeck: Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg
Ziemlich beste Feinde: Robert Habeck und Markus Söder. (Archivbild)
Robert Habeck und Markus Söder werden wohl keine Freude mehr - auch nicht nach dem Abgang des Grünen-Politikers.
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
12:40 Uhr
4 min.
Pokal-Flops nerven Bayern-Stars: "Wir wollen nach Berlin"
Jonas Urbig (r) ersetzt den gesperrten Manuel Neuer (l) im Bayern-Tor. (Archivbild)
Fünf Jahre ohne Pokalfinale - diese Durststrecke des FC Bayern will Trainer Kompany beenden. Er formuliert vor der Erstrunden-Aufgabe in Wiesbaden ein klares Ziel. Im Tor muss er wechseln.
Klaus Bergmann, dpa
04.08.2025
7 min.
Lara Mandoki über ihren Ausstieg beim „Erzgebirgskrimi“: „Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen“
Schauspielerin Lara Mandoki verlässt den „Erzgebirgskrimi“.
Kürzlich wurde bekannt, dass Lara Mandoki ihre Rolle als Kommissarin im „Erzgebirgskrimi“ aufgeben wird. Im Interview spricht sie über ihre Gründe, ihre Sicht auf das Erzgebirge, ihre neuen Projekte mit „Miss Merkel“ und dem Eberhofer und darüber, warum ihr ostdeutsche Frauen fehlen.
Katharina Leuoth
11:00 Uhr
2 min.
Erzgebirgskrimi: Neuigkeiten zur nächsten Folge
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresea Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel