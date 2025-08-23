Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?

Kultur
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Es wird unter Zuschauern ja schon lange gefrotzelt, wie weit das Gebiet der mit ermittelnden Försterin im „Erzgebirgskrimi“ reicht. Diesmal geht es nach Altenberg ins Osterzgebirge. Der neue Film mit dem Titel „Über die Grenze“ reicht damit bis an Tschechien heran und geht inhaltlich erneut bis in die DDR zurück. Zudem befindet sich...
