  • Ehre, Verrat oder Gewissen? Warum Menschen den Krieg verweigern

Ein Stolperstein wurde für Otto Kühlen am 25. April 2024 am Flachsmarkt in Duisburg verlegt. Kühlen wurde als Deserteur 1941 zum Tode verurteilt. Bild: Imago/Stefan Arend/Funke Foto Services
Ein Stolperstein wurde für Otto Kühlen am 25. April 2024 am Flachsmarkt in Duisburg verlegt. Kühlen wurde als Deserteur 1941 zum Tode verurteilt. Bild: Imago/Stefan Arend/Funke Foto Services
Kultur
Ehre, Verrat oder Gewissen? Warum Menschen den Krieg verweigern
Von Tobias Prüwer
Fahnenflucht galt seit jeher als ehrlos. Vom antiken Rom bis zur Wehrmacht: Deserteure standen im Widerspruch zum Staatsgehorsam. Doch ihre Motive sind universell - und brandaktuell.

Acht Stahlstelen zeigt die Skulptur in Formation. Sieben davon gleichen sich, strahlen Disziplin aus. Eine Stele ist verdreht, scheint sich abzuwenden und auszubrechen: Sie verkörpert den unbekannten Fahnenflüchtigen. Vor 30 Jahren wurde auf dem Erfurter Petersberg das Deserteursdenkmal errichtet; nachdem eine heftige Kontroverse darum getobt...
