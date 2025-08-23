Ehre, Verrat oder Gewissen? Warum Menschen den Krieg verweigern

Fahnenflucht galt seit jeher als ehrlos. Vom antiken Rom bis zur Wehrmacht: Deserteure standen im Widerspruch zum Staatsgehorsam. Doch ihre Motive sind universell - und brandaktuell.

Acht Stahlstelen zeigt die Skulptur in Formation. Sieben davon gleichen sich, strahlen Disziplin aus. Eine Stele ist verdreht, scheint sich abzuwenden und auszubrechen: Sie verkörpert den unbekannten Fahnenflüchtigen. Vor 30 Jahren wurde auf dem Erfurter Petersberg das Deserteursdenkmal errichtet; nachdem eine heftige Kontroverse darum getobt...