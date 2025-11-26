Ein außergewöhnlicher Krimi, klassisches Schauspielkino und eine ostdeutsche Provinzpoesie jetzt im Kino

Mit Derek Cianfrance und Daniel Day-Lewis wenden sich ein Regisseur- und ein Schauspielstar nach langer Pause wieder dem Kino zu.

Der Hochstapler. In seinem tiefsten Inneren hält sich Jeffrey Manchester (Channing Tatum), der Protagonist von „Der Hochstapler – Roofman“, für einen der Guten. Auch dann, wenn er nachts über die Dächer in Filialen der McDonald’s einsteigt und sie um den Tagesumsatz erleichtert. In der Eröffnungsszene gelingt Derek Cianfrance ein...