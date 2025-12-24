MENÜ
  • Ein weißes Päckchen aus L.A.: Doro Pesch und ihre Freundschaft zu Lemmy über den Tod hinaus

Lemmy Klimister bei einem Auftritt mit seiner Band Motörhead in Austin (Texas) beim „South by South West Festival“ im Jahr 2010.
Lemmy Klimister bei einem Auftritt mit seiner Band Motörhead in Austin (Texas) beim „South by South West Festival“ im Jahr 2010. Bild: imago/ZUMA Press
Kultur
Ein weißes Päckchen aus L.A.: Doro Pesch und ihre Freundschaft zu Lemmy über den Tod hinaus
Von Olaf Neumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ian „Lemmy“ Kilmister wäre heute, am 24. Dezember, 80 Jahre alt geworden, er starb am 28. Dezember 2015. Die engste Freundin des Motörhead-Bosses war eine Deutsche.

Die Begegnung mit dem „Urvieh des Heavy Metal“ war stets eine Erfahrung der besonderen Art: monströse Warzen, weiße Cowboystiefel, eisernes Wehrmachtskreuz – das waren die Markenzeichen des Ian Kilmister, besser bekannt als Lemmy. Trotz gesundheitlicher Probleme war der vor zehn Jahren verstorbene Sänger und Bassist bis zuletzt noch immer...
