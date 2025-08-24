Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Einst das „Hausboot des Ostens“ - heute fragiles Erbe. Die Theater Chemnitz widmen sich der DDR-Garage

Claudia Acker, Lina Mareike Wolfram, Anna Lehotská arbeiten sich an einer Garage (Bühne Maria Wolgast) ab. Bild: NASSER HASHEMI
Claudia Acker, Lina Mareike Wolfram, Anna Lehotská arbeiten sich an einer Garage (Bühne Maria Wolgast) ab. Bild: NASSER HASHEMI
Kultur
Einst das „Hausboot des Ostens“ - heute fragiles Erbe. Die Theater Chemnitz widmen sich der DDR-Garage
Redakteur
Von Maurice Querner
„Und über uns der große Wagen“ macht in einer Inszenierung von Julia Brettschneider auf die kollektiv errichteten Garagenkomplexe aufmerksam.

Sie sind ein Erbe der DDR, und sie sind gewiss kein schönes: Garagenbaracken, wie sie noch immer allerorten in Ostdeutschland stehen. Wer anderes behauptet, lügt. Grau, kantig, oft verfallen. Doch das Auge täuscht – hässliche Dinge bergen nicht selten den größten Wert. Darauf baut „Und über uns der große Wagen“, ein Projekt der...
