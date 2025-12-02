Enteignung von DDR-Familienunternehmen in Chemnitz: „1972 ist in der Gesellschaft etwas abgestorben.“

Kathi, Komet Eispulver, Teekanne - sie stehen für ostdeutsche Geschichte. Welche Folgen hat die Enteignung und warum interessiert sich ein Chemnitzer Pfarrer dafür? Eine Ausstellung gibt Aufschluss.

Man kennt sie, selbst wenn man die DDR nicht selbst miterlebt hat: Die rot-weiße Mehltüte der Firma Kathi aus Halle, das Firmenlogo der Federnfabrik Alfred Weigel Chemnitz, die ikonische Werbung von „Teekanne“. Sie produzieren bis heute, wenn auch, wie im Fall von „Teekanne“, nicht mehr in Ostdeutschland. Sie alle sind...