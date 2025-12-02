Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Enteignung von DDR-Familienunternehmen in Chemnitz: „1972 ist in der Gesellschaft etwas abgestorben.“

Kulturhauptstadtpfarrer Holger Bartsch (links), baut die Ausstellung im Garagencampus unter anderem mit Unterstützung des Ehrenamtlichen Andreas Kruse auf.
Kulturhauptstadtpfarrer Holger Bartsch (links), baut die Ausstellung im Garagencampus unter anderem mit Unterstützung des Ehrenamtlichen Andreas Kruse auf. Bild: Ulf Dahl
Die atmosphärische Halle im Garagencampus wird zur Bühne für ostdeutsche Familienunternehmen.
Die atmosphärische Halle im Garagencampus wird zur Bühne für ostdeutsche Familienunternehmen. Bild: Ulf Dahl
Abgefangene Briefe machen deutlich, wie hilflos sich Betroffene der Enteignung fühlten. Für Holger Bartsch ist das Erinnern daran eine Herzensangelegenheit.
Abgefangene Briefe machen deutlich, wie hilflos sich Betroffene der Enteignung fühlten. Für Holger Bartsch ist das Erinnern daran eine Herzensangelegenheit. Bild: Ulf Dahl
Kulturhauptstadtpfarrer Holger Bartsch (links), baut die Ausstellung im Garagencampus unter anderem mit Unterstützung des Ehrenamtlichen Andreas Kruse auf.
Kulturhauptstadtpfarrer Holger Bartsch (links), baut die Ausstellung im Garagencampus unter anderem mit Unterstützung des Ehrenamtlichen Andreas Kruse auf. Bild: Ulf Dahl
Die atmosphärische Halle im Garagencampus wird zur Bühne für ostdeutsche Familienunternehmen.
Die atmosphärische Halle im Garagencampus wird zur Bühne für ostdeutsche Familienunternehmen. Bild: Ulf Dahl
Abgefangene Briefe machen deutlich, wie hilflos sich Betroffene der Enteignung fühlten. Für Holger Bartsch ist das Erinnern daran eine Herzensangelegenheit.
Abgefangene Briefe machen deutlich, wie hilflos sich Betroffene der Enteignung fühlten. Für Holger Bartsch ist das Erinnern daran eine Herzensangelegenheit. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Enteignung von DDR-Familienunternehmen in Chemnitz: „1972 ist in der Gesellschaft etwas abgestorben.“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kathi, Komet Eispulver, Teekanne - sie stehen für ostdeutsche Geschichte. Welche Folgen hat die Enteignung und warum interessiert sich ein Chemnitzer Pfarrer dafür? Eine Ausstellung gibt Aufschluss.

Man kennt sie, selbst wenn man die DDR nicht selbst miterlebt hat: Die rot-weiße Mehltüte der Firma Kathi aus Halle, das Firmenlogo der Federnfabrik Alfred Weigel Chemnitz, die ikonische Werbung von „Teekanne“. Sie produzieren bis heute, wenn auch, wie im Fall von „Teekanne“, nicht mehr in Ostdeutschland. Sie alle sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Vom Ursprung des Menschen bis in die Gegenwart – Ausstellung „Planet Africa“ in Chemnitz öffnet
In der Ausstellung „Planet Africa – Eine archäologische Zeitreise“ darf nicht nur angesehen, sondern auch getastet werden. Im Bild Projektleiterin Christina Michel vom Smac.
Vor rund zwei Millionen Jahren wanderten die ersten Menschen aus Afrika aus. Welche besondere Rolle der Kontinent für die Menschheit spielt, soll nun eine neue Ausstellung in Chemnitz aufzeigen.
Caspar Leder
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
26.11.2025
5 min.
Expeditionen ins Unbekannte mit Carlfriedrich Claus in den Chemnitzer Kunstsammlungen
Carlfriedrich Claus 1995 in seinem „Sprachrozessraum“ in den Kunstsammlungen. Die neue Ausstellung rekonstruiert exakt den damaligen Klangkosmos.
Die Kunstsammlungen Chemnitz würdigen mit einer Rekonstruktion des „Sprachprozessraums“ aus dem Jahr 1995 Carlfriedrich Claus als einen der bedeutendsten deutschen Lautpoeten des 20. Jahrhunderts.
Matthias Zwarg
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
Mehr Artikel