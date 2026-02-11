MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Epstein und das Gesicht des Bösen: Die graue Zone zwischen Skandal und Mythos

Dokumente aus den Epstein-Akten. An vielen Stellen wurden sie geschwärzt.
Dokumente aus den Epstein-Akten. An vielen Stellen wurden sie geschwärzt. Bild: Jon Elswick/AP/dpa
Dokumente aus den Epstein-Akten. An vielen Stellen wurden sie geschwärzt.
Dokumente aus den Epstein-Akten. An vielen Stellen wurden sie geschwärzt. Bild: Jon Elswick/AP/dpa
Meinung
Kultur
Epstein und das Gesicht des Bösen: Die graue Zone zwischen Skandal und Mythos
Redakteur
Von Torsten Kleditzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Epstein-Skandal lässt zweifeln und erinnert an fürchterliche Erzählungen, meint unser Autor in der Kolumne „Im Osten was Neues“. Die stimmten zwar nie so ganz, entfalteten aber dennoch große Wirkung. Ein Netzwerk aus Verlangen und Verbrechen.

In Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ taucht Jeffrey Epstein gleich am ersten Tag auf. Die Mordermittlungen in dem mittelalterlichen Kloster haben noch nicht begonnen, da lässt Eco seine Figuren über abtrünnige, nach Macht strebende, deshalb ketzerische Gruppen diskutieren, die im 13. und 14. Jahrhundert tatsächlich mit der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
10.02.2026
6 min.
Der Dreck aus den Akten und was die Opfer Epsteins sich wünschen
Dokumente mit geschwärzten Bereichen, die in den vom US-Justizministerium freigegebenen Jeffrey-Epstein-Akten enthalten sind, zeigen Mails zwischen Jeffrey Epstein und „The Duke“.
Die Opfer des Missbrauchs von Frauen und Mädchen durch Jeffrey Epstein und sein weltumspannendes Netz an Nutznießern lassen nicht locker. Sie verlangen die juristische Aufarbeitung eines Skandals, für den bisher nur noch eine weitere Person vor Gericht stand.
Thomas Spang
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
Von Torsten Kleditzsch
4 min.
23.01.2026
4 min.
Alarm! Es brennt, es schneit, der Osten wählt - Ist das gefährlich?
Redakteur
Alarmstimmung in Deutschland – ganz gleich, ob es schneit oder der Osten wählt.
Der Winter kommt. Als Schneesturm oder AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt. Das kann durchaus bitter werden. In der Kolumne „Im Osten was Neues“ fragt sich unser Autor, ob der große Alarm da wirklich hilft?
Torsten Kleditzsch
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
Mehr Artikel