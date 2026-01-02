Erich Wolfgang Hartzsch in Chemnitz: Ausstellung zeigt unbekannte Werke eines Außenseiters

Kultur
Die Kunstsammlungen Chemnitz zeigen eine kleine, aber feine Werkauswahl von Erich Wolfgang Hartzsch. Er ist einer der ungewöhnlichsten unter den Karl-Marx-Städter Außenseitern der 1980er-Jahre.
Da sind sie noch einmal, die Enge und die Ängste, die Zerrissenheit und die Beschränkungen, aber auch das suchende Aufbegehren der 1980er-Jahre. In den Gemälden und Zeichnungen, den Grafiken und Filmen von Erich Wolfgang Hartzsch werden die Befangenheiten und Befindlichkeiten, das Gefangensein und die Ausbrüche in und aus diesem kleinen...
