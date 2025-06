Eröffnung und Abschied bei Bad Hersfelder Festspielen

Der langjährige Intendant geht in seine letzte Spielzeit. Doch bei Joern Hinkels Abschied soll es bei aller Wehmut auch lustig zugehen.

Bad Hersfeld. Mit einem Festakt und dem Schaulaufen von Stars und Sternchen über den roten Teppich sind die Bad Hersfelder Festspiele in die neue Saison gestartet. Als erste Premiere in der diesjährigen Spielzeit stand am Abend (Beginn 21.00 Uhr) die Komödie "Sommernachtsträume" nach Motiven von William Shakespeare auf dem Programm.

Intendant Joern Hinkel, der auch Regie führt, hat angekündigt, dem Publikum mit dem heiteren und von viel Musik begleiteten Stück "in finsteren Zeiten etwas zum Lachen und Träumen" bieten zu wollen. Hinkel war rund sieben Jahre Intendant des traditionsreichen Theaterfestivals, das zu den bekanntesten in Deutschland zählt und im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher anlockte.

Was Hinkel in Zukunft macht, hat er bislang nicht verraten. Seine Nachfolgerin wird Elke Hesse, die schon einmal Intendantin in der osthessischen Kurstadt war.

Zum Abschied erhielt der leidenschaftliche Theatermacher vom hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) den Verdienstorden des Landes. Rhein würdigte Hinkel als "echten Typen", der die Festspiele mit Mut und Leidenschaft geführt und das Programm und die Bühne einem breiten Publikum geöffnet habe. Hinkel reagierte sichtlich bewegt auf das Lob und die Abschiedsworte.

Schillers "Räuber" mit Musik der Toten Hosen

Gezeigt wird in der neuen Saison außerdem das Schiller-Drama "Die Räuber" mit Musik der Toten Hosen. Nach dem Publikumserfolg im vergangenen Jahr gibt es ein Wiedersehen mit dem Broadway-Musical "A Chorus Line" und dem Schauspiel "Wie im Himmel". Als Familienstück bringen die Festspiele den Astrid-Lindgren-Klassiker "Ronja Räubertochter" auf die Bühne. (dpa)