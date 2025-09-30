Ewige Suche nach dem Dreck am Stecken: Hat Ossi-Versteherin Petra Köpping etwas zu verbergen?

Der „Spiegel“ wirft der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden und sächsischen Sozialministerin nach 35 Jahren Wiedervereinigung vor, ihre DDR-Vergangenheit schöngefärbt zu haben. Warum? Eine Betrachtung.

Sehnsucht, welcher DDR-geprägte Ossi wüsste das nicht, verspürt man vor allem nach Mangelware. Deswegen wünschen wir uns ja so sehr integere Politiker für die Demokratie: weil es immer weniger davon zu geben scheint. Und nicht nur das: Es lässt sich in dieser Social-Media-Schnellkochtopf-Zeit ja kaum noch herausfinden, wer ein solcher sein...