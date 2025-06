Exzesse für die Massen: Wie der „Impericon“-Style seit 20 Jahren die Festivalkultur prägt

Rund 12.000 Besucher feierten in der Leipziger Messehalle am Freitag und Samstag die Vorzüge der Metalcore-Community.

Wenn etwas 20 Jahre lang zu begeistern weiß, dann kann man nicht mehr von „Trend“ sprechen - auch, wenn der Metalcore in der Gemeinschaft der harten Musik immer noch oft so gesehen wird: „Seine“ Bands tauchen zwar längst regelmäßig auch auf Festivals von Wacken bis Rock Am Ring bis in die Headliner-Positionen auf, werden dort aber gern...