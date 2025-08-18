Fabulix und das Geheimnis des tschechischen Märchenfilms

Kultur
Erwachsene Märchenhelden nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch komplexe Beziehungen und subtile Konflikte. Das gilt auch für die „Fabulix“-Premiere „Prinzessin Goldhaar“ in Annaberg-Buchholz.
Der königliche und allzu neugierige Knappe Jiřík probiert einen Happen einer magischen Schlange und versteht plötzlich die Sprache der Tiere. Doch das Schlangenmenü war ausdrücklich seinem König vorbehalten. Unangemessener Weise droht dem Knappen für sein „Vergehen“ nun die Todesstrafe, es sei denn, er begibt sich auf eine gefährliche...
