Faszination FKK: Wie ein Brite die Ostsee sieht - neue Ausstellung in der NSG in Chemnitz

Unter dem Titel „Nackte Freiheit“ sind in der Neuen Sächsischen Galerie im Tietz Arbeiten des britischen Künstlers Luke Carter zu sehen, die während eines Stipendiums der Neuen Chemnitzer Kunsthütte entstanden.

Die Darstellung des nackten menschlichen Körpers ist fast so alt wie die Kunst selbst und war anfangs ganz selbstverständlich. Spätestens seit der Renaissance jedoch war Nacktheit in der Kunst auch immer wieder umstritten. Mal mehr, mal weniger. Mit manchmal fatalen Folgen wie etwa der Übermalung aller Geschlechtsteile in Michelangelos...