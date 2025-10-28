Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • "Fawlty Towers"-Schauspielerin Prunella Scales gestorben

Die Schauspielerin Prunella Scales im Jahr 1975 vor Downing Street 10 in London. (Archivbild)
Die Schauspielerin Prunella Scales im Jahr 1975 vor Downing Street 10 in London. (Archivbild) Bild: Robert Dear/AP/dpa
Die britische Schauspielerin Prunella Scales war in ihrer Heimat auch als Umweltschützerin bekannt. (Archivbild von 2001)
Die britische Schauspielerin Prunella Scales war in ihrer Heimat auch als Umweltschützerin bekannt. (Archivbild von 2001) Bild: Johnny Green/PA Wire/dpa
Prunella Scales im Jahr 1997. (Archivbild)
Prunella Scales im Jahr 1997. (Archivbild) Bild: Michael Crabtree/PA Wire/dpa
Timothy West und Prunella Scales im Mai 2024. (Archivbild)
Timothy West und Prunella Scales im Mai 2024. (Archivbild) Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Die Schauspielerin Prunella Scales im Jahr 1975 vor Downing Street 10 in London. (Archivbild)
Die Schauspielerin Prunella Scales im Jahr 1975 vor Downing Street 10 in London. (Archivbild) Bild: Robert Dear/AP/dpa
Die britische Schauspielerin Prunella Scales war in ihrer Heimat auch als Umweltschützerin bekannt. (Archivbild von 2001)
Die britische Schauspielerin Prunella Scales war in ihrer Heimat auch als Umweltschützerin bekannt. (Archivbild von 2001) Bild: Johnny Green/PA Wire/dpa
Prunella Scales im Jahr 1997. (Archivbild)
Prunella Scales im Jahr 1997. (Archivbild) Bild: Michael Crabtree/PA Wire/dpa
Timothy West und Prunella Scales im Mai 2024. (Archivbild)
Timothy West und Prunella Scales im Mai 2024. (Archivbild) Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Kultur
"Fawlty Towers"-Schauspielerin Prunella Scales gestorben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bekannt war sie vor allem für ihre Rolle in "Fawlty Towers" - die britische Kultserie begleitete Prunella Scales sogar bis zu ihrem Tod.

London.

Die aus der britischen Kultserie "Fawlty Towers" bekannte Schauspielerin Prunella Scales ist tot. Sie sei im Alter von 93 Jahren am Montag friedlich in ihrem Haus in London gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie.

In "Fawlty Towers" verkörperte Scales einen der wichtigsten Charaktere: die Ehefrau der von Comedystar John Cleese gespielten Hauptfigur Basil Fawlty mit dem Namen Sybil. Am Tag vor ihrem Tod habe die an Demenz erkrankte Britin die Serie sogar noch angesehen, hieß es in der Mitteilung laut PA.

Cleese: Scales war "absolut perfekt"

In einem Statement zu ihrem Tod bezeichnete John Cleese (86) seine Schauspielkollegin laut PA als "wirklich wundervolle Komikerin". "Ich habe mir kürzlich während der Recherchen für ein Buch einige Ausschnitte aus "Fawlty Towers" angesehen. Szene für Szene war sie absolut perfekt."

"Fawlty Towers" gehört zu den beliebtesten britischen Fernsehserien und spielt in einem leicht heruntergekommenen Hotel im südwestenglischen Küstenort Torquay, das von dem cholerischen Chef Basil geleitet wird. 

Die TV-Serie, von der es nur zwei Staffeln mit je sechs Folgen gibt, wurde 1975 beziehungsweise 1979 in der BBC ausgestrahlt.

Timothy West und Prunella Scales im Mai 2024. (Archivbild)
Timothy West und Prunella Scales im Mai 2024. (Archivbild) Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Timothy West und Prunella Scales im Mai 2024. (Archivbild)
Timothy West und Prunella Scales im Mai 2024. (Archivbild) Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Scales war mit dem aus vielen britischen Krimis bekannten Schauspieler Timothy West verheiratet. Er war im November 2024 gestorben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
3 min.
Autor Salman Rushdie kämpft weiter mit Folgen des Attentats
Rushdie sprach mit dem Magazin "Tatler" über das Attentat. (Archivbild)
Wie verarbeitet Salman Rushdie das Attentat und was denkt er über seinen Angreifer? In einem Interview gibt der Schriftsteller intime Einblicke.
18.10.2025
6 min.
"Genug ist genug" - Der tiefe Fall von Prinz Andrew
Prinz Andrew legt im Zuge des Epstein-Skandals Titel und Ehrungen ab. (Archivbild)
Der Skandal um Sexualstraftäter Epstein hat den britischen Prinzen Andrew nie losgelassen. Jetzt ist eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Endet das Drama um den Bruder von König Charles damit?
Jan Mies und Christoph Meyer, dpa
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
Mehr Artikel