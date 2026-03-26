Festival „Theater der Welt“ bringt im Sommer Bühnenkunst aus 33 Ländern nach Chemnitz

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In der Hartmannfabrik wächst ein Wald aus Karton mit hohen Bäumen, alles ist aus Pappe. Kinder und Erwachsene sind hier nicht etwa Zuschauende – sie selbst entwerfen im Projekt „Paper Planet“ aus Australien und bauen den Wald.
In der Hartmannfabrik wächst ein Wald aus Karton mit hohen Bäumen, alles ist aus Pappe. Kinder und Erwachsene sind hier nicht etwa Zuschauende – sie selbst entwerfen im Projekt „Paper Planet“ aus Australien und bauen den Wald. Foto: Jacinta Keefe
Das sind die Kuratorinnen und Kuratoren des Festivals Theater der Welt in Chemnitz: hintere Reihe von links Nikos Mavrakis (Griechenland), Ndèye Mané Touré (Senegal), Srishti Ray (Indien), Rodrigo Gonzáles Alvarado (Argentinien), Joshua Dalledonne (Kanada), vorn von links Simon Abrahams, Faye Kabali Kagwa (Südafrika) und Yuan Zhang aus China. Nicht im Bild ist Aya Nabulsi aus Saudi Arabien.
Das sind die Kuratorinnen und Kuratoren des Festivals Theater der Welt in Chemnitz: hintere Reihe von links Nikos Mavrakis (Griechenland), Ndèye Mané Touré (Senegal), Srishti Ray (Indien), Rodrigo Gonzáles Alvarado (Argentinien), Joshua Dalledonne (Kanada), vorn von links Simon Abrahams, Faye Kabali Kagwa (Südafrika) und Yuan Zhang aus China. Nicht im Bild ist Aya Nabulsi aus Saudi Arabien. Foto: NASSER HASHEMI
Spielort des Festivals wird neben dem Spinnbau als Festivalzentrum, und der Oper auf dem Theaterplatz auch die Hartmannfabrik sein. Foto: Ernesto Uhlmann
Spielort des Festivals wird neben dem Spinnbau als Festivalzentrum, und der Oper auf dem Theaterplatz auch die Hartmannfabrik sein. Foto: Ernesto Uhlmann Bild: Ernesto Uhlmann
In der Hartmannfabrik wächst ein Wald aus Karton mit hohen Bäumen, alles ist aus Pappe. Kinder und Erwachsene sind hier nicht etwa Zuschauende – sie selbst entwerfen im Projekt „Paper Planet“ aus Australien und bauen den Wald.
In der Hartmannfabrik wächst ein Wald aus Karton mit hohen Bäumen, alles ist aus Pappe. Kinder und Erwachsene sind hier nicht etwa Zuschauende – sie selbst entwerfen im Projekt „Paper Planet“ aus Australien und bauen den Wald. Foto: Jacinta Keefe
Das sind die Kuratorinnen und Kuratoren des Festivals Theater der Welt in Chemnitz: hintere Reihe von links Nikos Mavrakis (Griechenland), Ndèye Mané Touré (Senegal), Srishti Ray (Indien), Rodrigo Gonzáles Alvarado (Argentinien), Joshua Dalledonne (Kanada), vorn von links Simon Abrahams, Faye Kabali Kagwa (Südafrika) und Yuan Zhang aus China. Nicht im Bild ist Aya Nabulsi aus Saudi Arabien.
Das sind die Kuratorinnen und Kuratoren des Festivals Theater der Welt in Chemnitz: hintere Reihe von links Nikos Mavrakis (Griechenland), Ndèye Mané Touré (Senegal), Srishti Ray (Indien), Rodrigo Gonzáles Alvarado (Argentinien), Joshua Dalledonne (Kanada), vorn von links Simon Abrahams, Faye Kabali Kagwa (Südafrika) und Yuan Zhang aus China. Nicht im Bild ist Aya Nabulsi aus Saudi Arabien. Foto: NASSER HASHEMI
Spielort des Festivals wird neben dem Spinnbau als Festivalzentrum, und der Oper auf dem Theaterplatz auch die Hartmannfabrik sein. Foto: Ernesto Uhlmann
Spielort des Festivals wird neben dem Spinnbau als Festivalzentrum, und der Oper auf dem Theaterplatz auch die Hartmannfabrik sein. Foto: Ernesto Uhlmann Bild: Ernesto Uhlmann
Kultur
Festival „Theater der Welt“ bringt im Sommer Bühnenkunst aus 33 Ländern nach Chemnitz
Redakteur
Von Maurice Querner
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Politische Realitäten und deren individuelle Auswirkungen auf die Gesellschaften sowie indigene Identität und Selbstermächtigung stehen im Fokus des Festivals.

Eine Steigerung der Kulturausgaben um ein Prozent könne mit einem Rückgang der Hasskriminalität um 20 Prozent einhergehen, sagte die Chemnitzer Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky anlässlich der Vorstellung des Programms des Festivals Theater der Welt (TdW) am Donnerstag in Chemnitz. Die drei Millionen Euro, die vom Bund, Land und der...
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