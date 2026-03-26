Festival „Theater der Welt“ bringt im Sommer Bühnenkunst aus 33 Ländern nach Chemnitz

Kultur
Politische Realitäten und deren individuelle Auswirkungen auf die Gesellschaften sowie indigene Identität und Selbstermächtigung stehen im Fokus des Festivals.
Eine Steigerung der Kulturausgaben um ein Prozent könne mit einem Rückgang der Hasskriminalität um 20 Prozent einhergehen, sagte die Chemnitzer Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky anlässlich der Vorstellung des Programms des Festivals Theater der Welt (TdW) am Donnerstag in Chemnitz. Die drei Millionen Euro, die vom Bund, Land und der...
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