Festival „Theater der Welt“ bringt im Sommer Bühnenkunst aus 33 Ländern nach Chemnitz

In der Hartmannfabrik wächst ein Wald aus Karton mit hohen Bäumen, alles ist aus Pappe. Kinder und Erwachsene sind hier nicht etwa Zuschauende – sie selbst entwerfen im Projekt „Paper Planet“ aus Australien und bauen den Wald. Foto: Jacinta Keefe

Das sind die Kuratorinnen und Kuratoren des Festivals Theater der Welt in Chemnitz: hintere Reihe von links Nikos Mavrakis (Griechenland), Ndèye Mané Touré (Senegal), Srishti Ray (Indien), Rodrigo Gonzáles Alvarado (Argentinien), Joshua Dalledonne (Kanada), vorn von links Simon Abrahams, Faye Kabali Kagwa (Südafrika) und Yuan Zhang aus China. Nicht im Bild ist Aya Nabulsi aus Saudi Arabien. Foto: NASSER HASHEMI