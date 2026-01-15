MENÜ
  Fetzt in dieser Woche: Ausgezeichnete Kleinkunst bis Kaufrausch im Kostümfundus

Kultur
Fetzt in dieser Woche: Ausgezeichnete Kleinkunst bis Kaufrausch im Kostümfundus
Von Lio Asal, Tim Hofmann, Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine der im Wortsinn merkwürdigsten Bands des deutschen Untergrunds gibt ein rares Konzert in Chemnitz - passt das nicht hervorragend zum Kostümverkauf am dortigen Theater? Oder eher gerade nicht? „Unverschämt“ ist dagegen Song-Comedian Falk in Annaberg-Buchholz. Und wer Futter für die Ohren braucht, wird beim Podcast „Queer im Hinterland“ fündig.

Hier meint man es wirklich ernst mit dem Mittelfinger ans Musikgeschäft: Seit Anfang der 80er verweigern sich EA80 allen gängigen Marktmechanismen von der Promo bis zu Plattenfirmen. Es gibt kein Merch, und alle 14 Alben (plus zahlloser Singles) hat die Band aus Mönchengladbach im Eigenvertrieb und fast ausschließlich auf Vinyl bei Konzerten...
Mehr Artikel