  • Fetzt in dieser Woche: Eine neue Serie mit Tom Wlaschiha, ein Podcast über Schweigemeditationen im Vogtland, Ausstellungen und eine Bergparade

Fetzt uns diese Woche.
Fetzt uns diese Woche. Bild: NDR/Boris Laewen, BR/Lucie Priller, Foto: Hendrik Schmidt/dpa, Peter Endig/dpa; Kombo: fp
Kultur
Fetzt in dieser Woche: Eine neue Serie mit Tom Wlaschiha, ein Podcast über Schweigemeditationen im Vogtland, Ausstellungen und eine Bergparade
Von Anne Lena Moesken und Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der ARD startet ein deutscher Western mit einem Sachsen in der Hauptrolle, ein Podcast führt uns in ein dubioses Schweigeretreat im Vogtland. In den Kunstsammlungen Chemnitz kann man geballte lokale Kunst sehen und in Annaberg-Buchholz Spalier für die letzte Bergparade bilden. Vier Tipps zum Drinbleiben und Rausgehen.

Wenn Sie von Aschenputtel und ihren Haselnüssen genug haben, finden Sie ab 22. Dezember eine deutsche Western-Serie in der ARD Mediathek - was einmalig in der deutschen Serien-Geschichte sein dürfte. Wir schreiben das Jahr 1900, in der Lüneburger Heide bricht der Ölboom aus. Wilder Westen in Norddeutschland. „Schwarzes Gold“ erzählt von...
