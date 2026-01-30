MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Fetzt in dieser Woche: Hörspiel mit Filmstar Sandra Hüller, Go-Trabi-Go-Vibes und Songs im Kerzenlicht

Was in dieser Woche fetzt.
Was in dieser Woche fetzt. Bild: Michael Matthey/dpa, Candlelight-Experience, MDR/Klingsor Media/Jan Urbanski, Jens Kalaene/dpa
Sandra Hüller spricht im Hörspiel „Polly - Leben ohne Alkohol“ die Titelrolle.
Sandra Hüller spricht im Hörspiel „Polly - Leben ohne Alkohol“ die Titelrolle. Bild: Michael Matthey/dpa
Kerzenlicht-Konzerte gibt es am 13. und 14. Februar in Chemnitz zu erleben.
Kerzenlicht-Konzerte gibt es am 13. und 14. Februar in Chemnitz zu erleben. Bild: Candlelight-Experience
Wolfgang Stumph.
Wolfgang Stumph. Bild: MDR/Klingsor Media/Jan Urbanski
Karriere im Höhenflug: 2017 wird Bianca Heinicke als Hologramm im Madame Tussauds Berlin gezeigt – als weltweit erste Person.
Karriere im Höhenflug: 2017 wird Bianca Heinicke als Hologramm im Madame Tussauds Berlin gezeigt – als weltweit erste Person. Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Was in dieser Woche fetzt.
Was in dieser Woche fetzt. Bild: Michael Matthey/dpa, Candlelight-Experience, MDR/Klingsor Media/Jan Urbanski, Jens Kalaene/dpa
Sandra Hüller spricht im Hörspiel „Polly - Leben ohne Alkohol“ die Titelrolle.
Sandra Hüller spricht im Hörspiel „Polly - Leben ohne Alkohol“ die Titelrolle. Bild: Michael Matthey/dpa
Kerzenlicht-Konzerte gibt es am 13. und 14. Februar in Chemnitz zu erleben.
Kerzenlicht-Konzerte gibt es am 13. und 14. Februar in Chemnitz zu erleben. Bild: Candlelight-Experience
Wolfgang Stumph.
Wolfgang Stumph. Bild: MDR/Klingsor Media/Jan Urbanski
Karriere im Höhenflug: 2017 wird Bianca Heinicke als Hologramm im Madame Tussauds Berlin gezeigt – als weltweit erste Person.
Karriere im Höhenflug: 2017 wird Bianca Heinicke als Hologramm im Madame Tussauds Berlin gezeigt – als weltweit erste Person. Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Kultur
Fetzt in dieser Woche: Hörspiel mit Filmstar Sandra Hüller, Go-Trabi-Go-Vibes und Songs im Kerzenlicht
Von Maurice Querner, Lio Asal, Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie schwer ist der Verzicht auf Alkohol wirklich? Das Hörspiel „Polly – Leben ohne Alkohol“ mit Sandra Hüller zeigt den harten Weg der Protagonistin. Songs im Kerzenlicht, Wolfgang Stumph und Bianca Heinicke alias „BibisBeautyPalace“ – das sind unsere neuen Fetzt-Tipps.

Der „Dry January“ ist fast rum in unserer an Alkohol gewöhnten Gesellschaft. Wie schwer ist es, den Absprung zu schaffen, wenn der Alkoholkonsum der eigenen Kontrolle entgleitet? Davon erzählt das Hörspiel „Polly – Leben ohne Alkohol“. Es ist ein Selbsterfahrungsbericht, die Titelrolle spricht Schauspielerin Sandra Hüller. Polly...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
4 min.
Fetzt in dieser Woche: Ausgezeichnete Kleinkunst bis Kaufrausch im Kostümfundus
Hey Chemnitz, was geht denn diese Woche? „Fetzt“ gibt Ihnen einen Überblick.
Eine der im Wortsinn merkwürdigsten Bands des deutschen Untergrunds gibt ein rares Konzert in Chemnitz - passt das nicht hervorragend zum Kostümverkauf am dortigen Theater? Oder eher gerade nicht? „Unverschämt“ ist dagegen Song-Comedian Falk in Annaberg-Buchholz. Und wer Futter für die Ohren braucht, wird beim Podcast „Queer im Hinterland“ fündig.
Lio Asal, Tim Hofmann, Maurice Querner
26.01.2026
5 min.
Wolfgang Stumph zum 80.: Warum er mehr ist als nur „Stubbe“
Mit dem Trabi eng verbunden: Schauspieler Wolfgang Stumph.
Sein Weg führte vom Dresdner Kabarett zu Kino- und Fernsehklassikern – begleitet von einem starken Gestaltungswillen und öffentlichen Debatten. Der MDR widmet dem Volksschauspieler eine Doku.
Maurice Querner
06:45 Uhr
1 min.
Freiberg: Skoda schlittert auf Gegenfahrbahn
Ein Skoda und ein BMW stießen in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen.
Zwei Fahrzeuge stießen am Donnerstagabend in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen. Was war da los?
Marcel Schlenkrich
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
06:30 Uhr
6 min.
Phil Collins mit 75: "Sehen, ob da noch Musik in mir steckt"
Phil Collins will "ein bisschen herumprobieren und sehen, ob da noch Musik in mir steckt". (Archivbild)
Fast vier Jahre nach seinem Bühnenabschied gibt es ein neues Lebenszeichen von Phil Collins. Vor seinem 75. Geburtstag spricht er über seinen Gesundheitszustand - und die Möglichkeit neuer Musik.
Philip Dethlefs, dpa
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel