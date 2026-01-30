Fetzt in dieser Woche: Hörspiel mit Filmstar Sandra Hüller, Go-Trabi-Go-Vibes und Songs im Kerzenlicht

Wie schwer ist der Verzicht auf Alkohol wirklich? Das Hörspiel „Polly – Leben ohne Alkohol“ mit Sandra Hüller zeigt den harten Weg der Protagonistin. Songs im Kerzenlicht, Wolfgang Stumph und Bianca Heinicke alias „BibisBeautyPalace“ – das sind unsere neuen Fetzt-Tipps.

Der „Dry January" ist fast rum in unserer an Alkohol gewöhnten Gesellschaft. Wie schwer ist es, den Absprung zu schaffen, wenn der Alkoholkonsum der eigenen Kontrolle entgleitet? Davon erzählt das Hörspiel „Polly – Leben ohne Alkohol". Es ist ein Selbsterfahrungsbericht, die Titelrolle spricht Schauspielerin Sandra Hüller. Polly...