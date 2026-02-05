Fetzt in dieser Woche: Karls Erdbeerdorf im Winter, das Ende einer Schlager-Ära und „Tannöd“ im Theater

Kultur
Schlagerstar Michelle hört auf - und dreht eine letzte Runde durch die Mehrzweckarenen dieses Landes. Karls Erdbeerzeit ist immer, auch im Winter. Und das Theater in Hof inszeniert einen echten Kriminalfall. Zu weit, zu kalt, zu Schlager? Dann hilft nur noch Netflix.
Wenn hiesige Stars ihren Rückzug ankündigen, schwingt meist die Skepsis des Publikums mit: Das Comeback ist im Kulturbetrieb längst zur festen Programmnummer gereift. Michelle jedoch wählt mit dem Tourneetitel „Zum letzten Mal“ die unmissverständliche Zäsur. Dass sie parallel bereits auf neue, außerberufliche Pfade verweist, verleiht...
