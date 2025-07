Gallische Dörfer: Wie die Vogtland-Philharmonie mit neuem Dirigenten drohender Erosion trotzen will

Die Vogtland-Philharmonie ist das Einhorn unter den Orchestern: Ohne „Operndienste“ muss sich sie mit breit geöffneter Sinfonik ihr Publikum erhalten. In der aktuellen Einspardebatte ist das schwer.

Ohne Spagat geht nichts mehr in der Klassik – erst recht, wenn sie in der Provinz zelebriert wird. Also hat sich die Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach am Dienstag vormittag per Vertragsunterzeichnung einen neuen Chefdirigenten gesichert, der diesen vermutlich beherrscht: Florian Ludwig hat als Generalmusikdirektor in Hagen und Gießen...