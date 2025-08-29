Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gaza auf der Ibug: Viel zu politisch, aber nicht politisch genug?

Das Werk „Staatsräson“ von Gino Dambrowski.
Das Werk „Staatsräson“ von Gino Dambrowski. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Das Werk „Staatsräson“ von Gino Dambrowski.
Das Werk „Staatsräson“ von Gino Dambrowski. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Kultur
Gaza auf der Ibug: Viel zu politisch, aber nicht politisch genug?
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etliche Künstler auf dem „Festival für urbane Kunst“ im Kulturhauptstadtjahr schneiden tagesaktuelle Themen an. Oft reicht das aber leider kaum über Meinungspropaganda hinaus.

Eigentlich, so haben die Macher des Festivals für urbane Kunst immer wieder betont, sei die Ibug nicht politisch: Die geladenen Künstler sollen vor allem mit Industriebrachen in der Region interagieren. Aber natürlich, das wurde für die aktuelle Auflage im ehemaligen Krankenhaus an der Chemnitzer Scheffelstraße fast entschuldigend...
