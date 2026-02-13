MENÜ
  • Gebürtiger Sachse: „Dschinghis Khan“-Sänger Wolfgang Heichel ist tot

Wolfgang Heichel starb bereits Ende Januar, sein Tod wurde aber jetzt erst öffentlich. (Archiv)
Wolfgang Heichel starb bereits Ende Januar, sein Tod wurde aber jetzt erst öffentlich. (Archiv) Bild: imago images/Charles Yunck
Gebürtiger Sachse: „Dschinghis Khan“-Sänger Wolfgang Heichel ist tot
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Die Band Dschinghis Khan war in den späten 70ern und frühen 80ern Kult und international erfolgreich. Nun wird bekannt: Leadsänger Wolfgang Heichel ist verstorben.

Meißen.

Ob „Moskau“, „Loreley“ oder „Dschinghis Khan“: Die Hits der Band Dschinghis Khan kennt so ziemlich jeder. Nun ist die Stimme dahinter für immer verstummt. Leadsänger Wolfgang Heichel ist mit 75 Jahren gestorben.

Das teilte sein Management auf dem Instagram-Kanal des Musikers mit. Demnach starb Heichel bereits am 20. Januar in seinem Haus. Der Tod kam laut Management unerwartet. „Der Khan von Dschinghis Khan klopfte an die Himmelstür und trat ein“, heißt es dort.

Der Sänger kam am 4. November 1950 in Meißen zur Welt, als Sohn eines Maschinenbau-Ingenieurs. Als Heichel drei Jahre alt war, verließ seine Familie die DDR, zog nach West-Berlin. Später ging es dann weiter ins nordhessische Melsungen bei Kassel. Ab 1979 war Heichel Bestandteil der Gruppe Dschinghis Khan, die Schlagerproduzent Ralph Siegel ins Leben rief.

Mit Hits wie „Moskau“ und „Dschinghis Khan“ feierte die Band nicht nur in Deutschland, sondern auch international Erfolge. Im Jahr 1985 löste sich die Formation auf. 2005 gab es eine Reunion und Heichel war wieder mit an Bord, stieg dann aber 2014 aus.

 

Später gab es mehrere Formationen, die unter dem Namen „Dschinghis Khan“ tourten – 2022 belebte Ralph Siegel die Band mittels einer eigenen Neuauflage – unabhängig von den Gründungsmitgliedern – wieder.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung lebte Heichel zuletzt am Bodenseee, die Trauerfeier für den 75-Jährigen fand bereits am Mittwoch statt. In seiner Musik lebe der Sänger weiter, heißt es auf seinem Instagram-Account. (phy)

