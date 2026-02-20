Kultur
Die Youtube-Doku „(K)Einheit“ möchte jungen Ostdeutschen zwischen 18 und 25 eine Stimme geben. Um die DDR soll es dabei nicht primär gehen – geht es aber irgendwie doch.
Wie war es in den 00er Jahren in Ostdeutschland aufzuwachsen? Welche Auswirkungen hat das Ostdeutschsein auf junge Menschen heute und wie blicken sie in die Zukunft? Diesen und weiteren Fragen möchten die Macherinnen der Youtube-Dokumentation „(K)Einheit“ auf den Grund gehen. Dafür haben sie mit zehn jungen Menschen gesprochen, die in...
