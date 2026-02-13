MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Gitarrenlegende Michael Schenker im Interview vorm Vogtland-Konzert: „Verkaufe deine Seele nicht!“

Michael Schenker.
Michael Schenker. Bild: Ross Halfin
Michael Schenker.
Michael Schenker. Bild: Ross Halfin
Kultur
Gitarrenlegende Michael Schenker im Interview vorm Vogtland-Konzert: „Verkaufe deine Seele nicht!“
Von Olaf Neumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Berlin. Der Bruder von Scorpions-Mitbegründer Rudolf Schenker ist eines der großen Gitarrenidole der internationalen Rockmusik: Sein Spiel beeinflusste Größen wie Eddie Van Halen, Kirk Hammett oder Slash. Nun kommt er live nach Plauen und Leipzig.

Freie Presse: Im Titelsong Ihres aktuellen Studioalbums „Don’t Sell Your Soul“ erzählen Sie Ihre eigene Geschichte: „Er hatte eine Vision, er verfolgte sie. Auf einer Mission wusste er, was zu tun war. Alles, was er wollte, war, sich von Elend fernzuhalten, seine Kunst und sein Leben genießen“. Hat das immer funktioniert?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
08.02.2026
3 min.
Plauener holt internationale Rockgröße in die Spitzenstadt
Florian Richter ist Inhaber des Gitarrenladens „Tritone Music“ in Plauen.
Rockfan, Gitarrenhändler, Konzertveranstalter: Florian Richter betreibt seit Kurzem ein Musikgeschäft am Klostermarkt – nun will er für ein besonderes Konzertereignis in Plauen sorgen.
Louise Wappler
12.02.2026
5 min.
Musik der Woche: Von Weltenzerfall und Rohfleischlichkeit
Frauenpower? Davon macht uns das Berliner Duo 6euroneunzig ja mal ein ganz eigenes Bild! Währenddessen packt Madrugada-Sänger Sivert Høyem seine Koffer zur Sachsenreise, undMayhem schüttelt ein weiteres Metal-Meisterwerk aus dem Teufelsärmel.
Tim Hofmann
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
18:29 Uhr
2 min.
BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)
Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel