  • "Göttin des Pop" - Cher bekommt Bambi

Die Musik-Legende bekommt einen "Bambi" (Archivbild).
Die Musik-Legende bekommt einen "Bambi" (Archivbild). Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Kultur
"Göttin des Pop" - Cher bekommt Bambi
Sie hat schon den Oscar bekommen, den Emmy, den Grammy - und nun auch noch den Bambi: Cher wird in München ausgezeichnet.

München.

Megastar Cher bekommt in diesem Jahr einen Bambi. Sie werde bei der Verleihung in München als "Legende" ausgezeichnet und den Preis entgegennehmen, teilte der Burda-Verlag mit. "Cher ist eine Legende, weil sie nie aufgehört hat, sie selbst zu sein – laut, stolz und unerschrocken", heißt es in der Begründung der Bambi-Jury. 

"Göttin des Pop"

"Sie inspiriert Generationen von Künstlerinnen und setzt sich mit Leidenschaft für die LGBTQ+ Community, die Aidshilfe, soziale Gerechtigkeit und den Tierschutz ein", heißt es weiter. "Bis heute steht sie für Selbstbestimmung, Stärke und die Macht, sich immer wieder neu zu erfinden." 

Die 79-Jährige, die schon mit 19 und dem Duett "I Got You Babe" weltberühmt wurde, sei die "Göttin des Pop" und "eine der einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Zeit", habe immer wieder musikalische Maßstäbe gesetzt. Insgesamt verkaufte die Grammy-Preisträgerin laut Burda-Verlag weltweit mehr als 140 Millionen Tonträger. 

Auch als Schauspielerin machte die Amerikanerin mit Filmen wie "Die Hexen von Eastwick" und "Mondsüchtig" Weltkarriere, gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Oscar, einen Emmy und drei Golden Globes. 

"Leuchtfeuer der Mitmenschlichkeit"

Cher habe in ihrer mehr als sechs Jahrzehnte dauernden Karriere "nicht nur die Unterhaltungsindustrie revolutioniert, sondern auch mit ihrem unermüdlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und den Schutz von Mensch und Tier weltweit Maßstäbe gesetzt", urteilte die Jury. "Cher ist ein Leuchtfeuer der Mitmenschlichkeit, des Mutes und der Transformation."

Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird am Donnerstag (13.11.) live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt. 

Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben. Weitere bereits bekannte Preisträger sind Model Heidi Klum, Filmemacher Michael "Bully" Herbig und Komikerin Hazel Brugger. Zum dritten Mal in Folge findet die Bambi-Verleihung in München statt. (dpa)

