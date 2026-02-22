Gold für „Gelbe Briefe“, Silberner Bär für Sandra Hüller: Das waren die wichtigsten Filme der Berlinale

Kultur
Vom türkischen Familiendrama bis zum mexikanischen Schwarzweißfilm: Der Wettbewerb überzeugte mit starken Geschichten über Verlust, Fanatismus und Menschlichkeit.
Die womöglich traurigste Szene im Wettbewerb der Berlinale in diesem Jahr? Vielleicht der Augenblick, als der alte Musiker im österreichischen „The loneliest man in town“ seinen Lieblingsblues auflegt, kurz zuhört, dann den Koffer nimmt und noch während der Musik geht. Die Kamera bleibt im Raum. Die Gardinen fliegen hoch auf, aber das ist...
