Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Grab von Goethes Sohn in Rom restauriert

Das Grab von Goethes Sohn August in Rom wurde zum 195. Todestag restauriert - aber sein Vorname fehlt immer noch.
Das Grab von Goethes Sohn August in Rom wurde zum 195. Todestag restauriert - aber sein Vorname fehlt immer noch. Bild: Christoph Sator/dpa
Das Grab von Goethes Sohn August in Rom wurde zum 195. Todestag restauriert - aber sein Vorname fehlt immer noch.
Das Grab von Goethes Sohn August in Rom wurde zum 195. Todestag restauriert - aber sein Vorname fehlt immer noch. Bild: Christoph Sator/dpa
Kultur
Grab von Goethes Sohn in Rom restauriert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine neue Marmorplakette, aber immer noch ohne den Vornamen: Fast 200 Jahre nach dem Tod August von Goethes wurde dessen Grab in Rom nun so gestaltet, wie es früher einmal war.

Rom.

Zum 195. Todestag ist das Grab von Goethes Sohn August auf einem Friedhof in Rom restauriert worden: Auf dem Grabstein ist nun wieder eine Marmorplakette mit dem Antlitz von August von Goethe (1789-1830) zu sehen. Seit vielen Jahrzehnten hing dort nur eine Kopie aus Bronze. Allerdings steht auf dem Stein noch immer nicht sein Vorname, sondern nur "Goethe Filius" ("Goethe, der Sohn"). So hatte dies Goethe - der Vater - selbst verfügt.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) hatte mit Christiane Vulpius fünf Kinder. Eines wurde tot geboren, drei starben in den ersten Tagen oder Wochen nach der Geburt. Das Erwachsenenalter erreichte nur August, der den Vater aber ebenfalls nicht überlebte: Er starb am 27. Oktober 1830 während einer Italien-Reise. Als Todesursache des starken Trinkers wurde Hirnhautentzündung vermerkt. Sein Vater hatte von 1786 bis 1788 selbst eine Italien-Reise unternommen, die in die Literaturgeschichte einging.

Immer im Schatten des Vaters 

Der Grabstein mit der Marmorplakette wurde von dem dänischen Bildhauer Bertel Thorvaldsen (1770-1844) gestaltet. Die Inschrift gab der Vater in Auftrag. Darauf heißt es in lateinischer Sprache: "Goethe, der Sohn, dem Vater vorausgehend, starb 40-jährig 1830". Heute sehen darin viele eine Missachtung von August, weil dessen Vorname fehlt. Tatsächlich kam der Beamte, der auch selbst Erzählungen und Gedichte verfasste, aus dem Schatten des übermächtigen Vaters nie heraus. 

Ein Hinweisschild - mit dem Vornamen - zeigt nun den Weg zum Grab von Goethes Sohn.
Ein Hinweisschild - mit dem Vornamen - zeigt nun den Weg zum Grab von Goethes Sohn. Bild: Christoph Sator/dpa
Ein Hinweisschild - mit dem Vornamen - zeigt nun den Weg zum Grab von Goethes Sohn.
Ein Hinweisschild - mit dem Vornamen - zeigt nun den Weg zum Grab von Goethes Sohn. Bild: Christoph Sator/dpa

Die Inschrift durfte bei der Restaurierung aufgrund italienischer Vorschriften nicht geändert werden. Die Direktorin des Friedhofs, Yvonne Mazurek, begründete dies mit dem Denkmalschutz. Dafür gebe es keine Genehmigung vom Kulturministerium, das für den Cimitero Acattolico mit seinen etwa 4.000 Gräbern zuständig sei, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur dpa. Nicht einmal eine Platte auf dem Grab mit Augusts Namen ist bislang in der Planung.

Immerhin ein Hinweisschild mit Augusts Namen

Immerhin gibt es auf dem Friedhof nun jedoch ein Schild mit seinem Vornamen, das auf das Grab hinweist. Dort heißt es nun, versehen mit einem Pfeil, "August von Goethe". Bis vor kurzem war auch auf dem Hinweisschild nur vom Sohn die Rede. Finanziert wurde die Restaurierung vom Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums in Weimar. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
27.10.2025
2 min.
Ein Denkmal im Park: Gestaltung von Helmut-Kohl-Grab beendet
Für Maike Kohl-Richter "war immer klar, dass das Grab letztlich Denkmalcharakter haben muss".
Ein Gedenkstein wie ein Monolith erinnert jetzt an den Kanzler der Einheit. Entstanden ist ein Platz, der vieles ist: Erinnerungsort, Denkmal, Grab.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
15.10.2025
2 min.
McCartney im Kolosseum?
Im Kolosseum soll es künftig Pop-Konzerte geben. (Archivbild)
Roms Wahrzeichen ist vor allem ein Platz für Touristen - fast 15 Millionen pro Jahr. Mit Popkonzerten will der neue Direktor nun die Römer zurückholen. Im Gespräch sind prominente Namen.
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
Mehr Artikel