"Grey's Anatomy"-Star Oh wechselt von Klinik auf Opernbühne

Fans der Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" kennen Sandra Oh als Ärztin Cristina Yang - aber jetzt hat die kanadische Schauspielerin eine ganz neue Rolle an einem ganz anderen Ort.

New York. Vom Krankenhaus auf die Opernbühne: Die kanadische Schauspielerin Sandra Oh (54), die vor allem mit ihrer Rolle als Ärztin Cristina Yang in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" weltweit berühmt wurde, feiert ihr Debüt an der renommierten New Yorker Metropolitan Oper.

Oh werde ab dem 17. Oktober die Rolle der Herzogin von Crakentorp in der Oper "Die Regimentstochter" des italienischen Komponisten Gaetano Donizetti übernehmen, teilte das Opernhaus in Manhattan mit. Dabei handelt es sich weitgehend um eine Sprechrolle in dem Werk, das die Geschichte eines Liebespaares erzählt.

Die vielfach ausgezeichnete Oh war zuvor unter anderem auch in den Serien "Killing Eve" und "Die Professorin" zu sehen. Zuletzt stand sie diesen Sommer in einem Shakespeare-Stück im New Yorker Central Park auf der Bühne. (dpa)