Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • "Grey's Anatomy"-Star Oh wechselt von Klinik auf Opernbühne

Die Schauspielerin Sandra Oh hat eine neue Rolle. (Archivbild)
Die Schauspielerin Sandra Oh hat eine neue Rolle. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision/dpa
Die Schauspielerin Sandra Oh hat eine neue Rolle. (Archivbild)
Die Schauspielerin Sandra Oh hat eine neue Rolle. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision/dpa
Kultur
"Grey's Anatomy"-Star Oh wechselt von Klinik auf Opernbühne
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fans der Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" kennen Sandra Oh als Ärztin Cristina Yang - aber jetzt hat die kanadische Schauspielerin eine ganz neue Rolle an einem ganz anderen Ort.

New York.

Vom Krankenhaus auf die Opernbühne: Die kanadische Schauspielerin Sandra Oh (54), die vor allem mit ihrer Rolle als Ärztin Cristina Yang in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" weltweit berühmt wurde, feiert ihr Debüt an der renommierten New Yorker Metropolitan Oper. 

Oh werde ab dem 17. Oktober die Rolle der Herzogin von Crakentorp in der Oper "Die Regimentstochter" des italienischen Komponisten Gaetano Donizetti übernehmen, teilte das Opernhaus in Manhattan mit. Dabei handelt es sich weitgehend um eine Sprechrolle in dem Werk, das die Geschichte eines Liebespaares erzählt.

Die vielfach ausgezeichnete Oh war zuvor unter anderem auch in den Serien "Killing Eve" und "Die Professorin" zu sehen. Zuletzt stand sie diesen Sommer in einem Shakespeare-Stück im New Yorker Central Park auf der Bühne. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:45 Uhr
1 min.
„Jazz in Church“ in Wechselburg
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.
Ingolf Rosendahl
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
17.09.2025
1 min.
Rap-Superstar Cardi B erneut schwanger
Cardi B ist erneut schwanger. (Archivbild)
Mit neuem Album und Tour feiert Cardi B gerade Erfolge. Und auch privat gibt es Grund zur Freude, wie die Musikerin verrät.
04.09.2025
1 min.
Sophie Turner spielt Lara Croft in "Tomb Raider"-Serie
Die britische Schauspielerin Sophie Turner ("Game of Thrones") übernimmt für eine neue Serie die Rolle als Action-Heldin Lara Croft. (Archivbild)
"Game of Thrones"-Star Sophie Turner tritt mit ihrer neuen Rolle in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander.
Mehr Artikel