Hamburger Lessingtage: Deutschland auf der Anklagebank

In Hamburg wurde ein Schauprozess über die AfD inszeniert – im Netz konnte man zuschauen. Warum das Theaterprojekt „Prozess gegen Deutschland“ von Milo Rau auf der Thalia-Bühne scheitern musste.

Das Urteil fiel eindeutig aus: Das Bundesverfassungsgericht soll prüfen, ob die AfD ein Verbotsfall sei. Dass Minderjährige keinen Zugang zu den sozialen Medien haben sollen, sahen die Geschworenen hingegen als unplausibel an. Über die dritte Frage verloren sich schließlich die Meinungen im „Prozess gegen Deutschland", der keiner war. Und...