  • Hamburger Lessingtage: Deutschland auf der Anklagebank

Der Schweizer Regisseur Milo Rau. Der Intendant der Wiener Festwochen bringt im Rahmen der Lessingtage mit „Prozess gegen Deutschland“ erstmals sein spektakuläres Prozessformat nach Hamburg. Bild: Christiane Oelrich/dpa
Der Schweizer Regisseur Milo Rau. Der Intendant der Wiener Festwochen bringt im Rahmen der Lessingtage mit „Prozess gegen Deutschland“ erstmals sein spektakuläres Prozessformat nach Hamburg. Bild: Christiane Oelrich/dpa
Kultur
Hamburger Lessingtage: Deutschland auf der Anklagebank
Von Tobias Prüwer
In Hamburg wurde ein Schauprozess über die AfD inszeniert – im Netz konnte man zuschauen. Warum das Theaterprojekt „Prozess gegen Deutschland“ von Milo Rau auf der Thalia-Bühne scheitern musste.

Das Urteil fiel eindeutig aus: Das Bundesverfassungsgericht soll prüfen, ob die AfD ein Verbotsfall sei. Dass Minderjährige keinen Zugang zu den sozialen Medien haben sollen, sahen die Geschworenen hingegen als unplausibel an. Über die dritte Frage verloren sich schließlich die Meinungen im „Prozess gegen Deutschland“, der keiner war. Und...
