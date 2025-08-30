Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Helge Schneider wird 70 - und macht weiter Quatsch und Musik

In "The Klimperclown" gibt es auch autobiografische Einblicke. (Archivbild)
In "The Klimperclown" gibt es auch autobiografische Einblicke. (Archivbild) Bild: -/SWR Presse/Bildkommunikation/dpa
In "The Klimperclown" gibt es auch autobiografische Einblicke. (Archivbild)
In "The Klimperclown" gibt es auch autobiografische Einblicke. (Archivbild) Bild: -/SWR Presse/Bildkommunikation/dpa
Kultur
Helge Schneider wird 70 - und macht weiter Quatsch und Musik
Yuriko Wahl-Immel, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schräger Humor und Spaß am Improvisieren gehören zu seinen Markenzeichen. Auf der Bühne ist der Komiker seit Jahrzehnten präsent, hat meistens mehrere Instrumente dabei. "Katzeklo" ist nicht alles.

Mülheim an der Ruhr.

Er gehört zu den beliebtesten Komikern in Deutschland und ist wohl der einzige, der auch Filme dreht, Bücher schreibt und rund ein Dutzend Musikinstrumente spielt. Helge Schneider wird gerne als Allroundkünstler bezeichnet, er passt in keine Schublade. Er selbst nennt sich oft Clown oder auch "Klimperclown", wie sein aktueller Film mit autobiografischen Zügen heißt.

An diesem Samstag (30. August) wird der Mann mit dem absurden Humor 70 Jahre alt. Und was macht er an seinem Geburtstag? Natürlich Quatsch - auf einer Open-Air-Bühne in Hamburger Stadtpark.

Ein legendärer Auftritt bei "Wetten, dass..?" vor 30 Jahren 

Schneider stammt aus Mülheim an der Ruhr, ist in der Ruhrgebietsstadt bis heute verwurzelt und hat dort auch sein Studio - rappelvoll mit Instrumenten. Klavier und Cello spielt er schon als Junge. Nach der neunten Klasse ist für ihn Schluss mit Schule. Danach versucht er sich in allen möglichen Jobs - auch als Raumausstatter oder Bauzeichner oder im Gartenbau. Am Musikkonservatorium gibt er schnell auf.

Als Jazzmusiker legt Schneider in den 70er Jahren los, solo, mit Band - und mit viel Spaß am albern-anarchischen Witz. So bringt er das Publikum als selbst ernannte "singende Herrentorte" zum Lachen. "Katzeklo" wird ein Riesenerfolg, ausgekoppelt aus seinem Doppelalbum "Es gibt Reis, Baby" (1993). Sein Auftritt bei "Wetten, dass..?" im TV macht ihn 1994 einem Millionenpublikum bekannt. Die Platte "Sommer, Sonne, Kaktus!" landet 2013 auf Platz eins der Charts.

Typisch für Helge Schneider: Er improvisiert leidenschaftlich gerne. Inzwischen hat er mehrere Tausend Shows absolviert, in rund fünf Jahrzehnten auf der Bühne. Aktuell tourt er quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz mit "Ein Mann und seine Musik". Sein Film "The Klimperclown" ist als ARD-Doku seit Anfang August im Kino zu sehen - und in der Mediathek. 

Schrille Outfits und ein wuscheliges Haarteil

Sein schrilles Outfit mit bunten Krawatten, grellen Farben und gerne strubbeligem "Haarteil" gehören zu den Markenzeichen, außerdem seine mitunter nuschelnde Aussprache. Nicht jeder mag seinen Humor. Aber sein breites Können als Jazzmusiker - er spielt Hammondorgel, Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Cello, Akkordeon, viele Blasinstrumente und mehr - ist hoch respektiert. An Auszeichnungen mangelt es ihm nicht. Auch den Kunstpreis NRW hat der Komponist und Musiker 2023 bekommen - "als legendäres Musiktalent". 

Auf der Bühne ist der Unterhaltungskünstler schon seit mehreren Jahrzehnten zu Hause. (Archivbild)
Auf der Bühne ist der Unterhaltungskünstler schon seit mehreren Jahrzehnten zu Hause. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Auf der Bühne ist der Unterhaltungskünstler schon seit mehreren Jahrzehnten zu Hause. (Archivbild)
Auf der Bühne ist der Unterhaltungskünstler schon seit mehreren Jahrzehnten zu Hause. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa

Filmemacher und Buchautor

Der Multikünstler ist als Schauspieler in einige Rollen geschlüpft, hat mehrere Filme gedreht, so auch den Streifen "00 Schneider - Jagd auf Nihil Baxter" (1994). Er ist Autor zahlreicher Bücher - etwa des skurrilen Romans "Eiersalat: Eine Frau geht seinen Weg" (1999). Er schuf auch eine Krimi-Reihe, in der sein Alter Ego Kommissar Schneider ermittelt - zuletzt in "Stepptanz" (2023). Eine eigene Talkshow bei WDR 2012 beendete er hingegen schnell.

Was er nicht mag: Wenn man ihn nach seinem Privatleben fragt. Das schützt der Künstler, das ist tabu. Er hat sechs Kinder von vier Frauen. Einige Einblicke gibt Schneider in "The Klimperclown" - mit alten Fotos und Videos, auf denen er mit seinen zwei Schwestern und Eltern zu sehen ist. Die Mutter war Sekretärin beim Finanzamt, der Vater Fernmelderevisor. "Das waren ganz anständige Leute". 

Viele Filmschnipsel mit verrückten Auftritten schon seit der Jugendzeit sind in der Doku zu sehen - ebenso Helge Schneider später am Flügel, mit seiner Band, an seiner Hammondorgel, am Saxofon, im Studio. Alte Weggefährten wie Schlagersänger Peter Kraus haben kleine Gastauftritte in seinem Film. Spanien sei ihm zweite Heimat geworden, schildert Schneider zudem in "The Klimperclown". Allerdings sollte man ansonsten nicht alles für bare Münze nehmen, was er in der Produktion - ohne Drehbuch, versteht sich - alles über sein Leben ausplaudert. 

Helge Schneider spielt eine ganze Reihe von Instrumenten. (Archivbild)
Helge Schneider spielt eine ganze Reihe von Instrumenten. (Archivbild) Bild: Christoph Reichwein/dpa
Helge Schneider spielt eine ganze Reihe von Instrumenten. (Archivbild)
Helge Schneider spielt eine ganze Reihe von Instrumenten. (Archivbild) Bild: Christoph Reichwein/dpa

Auch ein Komiker hat nicht nur was zu lachen

Der Komiker hält sich fit mit Walken, gegen Arthrose. Und das macht er möglichst früh, "wenn keiner guckt", wie er jüngst erzählte. Er kann auch schlechte Laune haben. Eine Reihe "Strandkorb Open Air" vor rund fünf Jahren brach er ab, weil ihn die Getränkeversorgung nahe der Bühne nervte. Mit dem Internet hadert er sehr. Künstliche Intelligenz in der Kunst stört ihn. 

An seinem 70. Geburtstag steht Helge Schneider also im Norden auf der Bühne. Keine Feier? Zu seinem 65. hatte er noch verraten: Weil er so ungern tagelang aufräume - so wie zuletzt nach seiner Party zum 50. - werde er erst wieder zu seinem 100. Geburtstag groß feiern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Helge Schneider: genervt von "KI-Kram" und Kneipensterben
Sogenannte Künstliche Intelligenz nennt der Komiker "KI-Kram" - Helge Schneider mag deutliche Worte. (Archivbild)
"Ich mag das nicht, wenn eine Gesellschaft so auseinandergesplittet wird und die Politik dabei auch noch mithilft", sagt der Kultkomiker. Im "Playboy" erläutert der 69-Jährige, was ihn noch stört.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
20.08.2025
4 min.
Helge Schneider ist "The Klimperclown"
Helge Schneider liegt auf einem Klavier in einer Szene des Films "Helge Schneider - The Klimperclown", der nun in der Mediathek zu sehen ist und am Mittwoch, 20.8., im Ersten gezeigt wird.
Entertainer, Musiker, Kabarettist, Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler - die Berufsbezeichnungen für Helge Schneider sind vielseitig. Bald feiert er seinen 70. - eine ARD-Doku gibt Einblicke.
Magdalena Henkel, dpa
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
Mehr Artikel