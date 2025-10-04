Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Herta Müller sieht Beginn eines neuen Antisemitismus

Herta Müller sieht Israel zunehmend isoliert, auch in Bereichen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben. (Archivfoto)
Herta Müller sieht Israel zunehmend isoliert, auch in Bereichen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben. (Archivfoto) Bild: Soeren Stache/dpa
Herta Müller sieht Israel zunehmend isoliert, auch in Bereichen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben. (Archivfoto)
Herta Müller sieht Israel zunehmend isoliert, auch in Bereichen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben. (Archivfoto) Bild: Soeren Stache/dpa
Kultur
Herta Müller sieht Beginn eines neuen Antisemitismus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Bereichen, die nichts mit dem Krieg gegen die Hamas zu tun haben, werde Israel zunehmend isoliert, so die Autorin. Große Gefahr sieht sie auch im Islamismus.

Berlin.

Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller (72) sieht eine neue Welle von Antisemitismus in Europa. "Ja, der Hass auf Juden zeigt sich überall in Europa und Israel wird immer mehr isoliert, auch in Kultur, Sport und Wissenschaft – Bereiche, die mit dem Krieg gegen die Hamas nichts zu tun haben", sagte die Schriftstellerin im Interview der "Welt am Sonntag" auf die Frage, ob man am Beginn eines neuen Antisemitismus stehe.

Auschwitz werde sich "nicht wie damals wiederholen", sagte die rumäniendeutsche Autorin, die in Berlin lebt. "Aber das Gedächtnis der Angst vor der Vernichtung reicht schon. Und dieses Gedächtnis ist in der jüdischen Geschichte", so die Autorin, die 2009 den Literaturnobelpreis gewann. "Das Mullah-Regime spricht jeden Tag von der Vernichtung Israels. Eine iranische Atombombe würde das möglich machen. In der Diaspora tragen Juden die Kippa unter einer Baskenmütze und entfernen hier in Berlin ihre Namen von Klingelschildern aus Angst vor Angriffen".

Nach der Festnahme mehrerer mutmaßlicher Mitglieder der Terrororganisation Hamas in Berlin warnte Müller vor einer starken Bedrohung durch Islamismus. "Es gibt junge radikalisierte Männer, die gewaltbereit sind. Und es gibt die Schläfer. Ich hoffe, dass die Geheimdienste sie finden, bevor sie zum Einsatz kommen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
26.09.2025
2 min.
Michael Barenboim: Propalästinensische Stimmen "gecancelt"
Der Violinist Michael Barenboim sieht zu wenig Raum für propalästinensische Stimmen in der Kultur. (Archivbild)
Der Violinist unterstützt eine Demonstration gegen den Gaza-Krieg am Samstag in Berlin. Einiges in der öffentlichen Debatte findet er kritikwürdig.
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
11:26 Uhr
1 min.
Verfassungsschutz: Zunehmende Gewaltbereitschaft gegen Juden
Der Terrorangriff der Hamas auf Israel wirkt sich laut Verfassungsschutz auch auf Deutschland aus. (Illustration)
Zum Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel warnt das Bundesamt für Verfassungsschutz vor gewalttätigen Aktionen. Auch gegen jüdische und israelische Personen und Einrichtungen.
Mehr Artikel