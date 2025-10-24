Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  "Hey Mausis": Ayliva sagt weitere Konzerte ab

Sängerin Ayliva hat inzwischen einige Konzerte abgesagt. (Archivbild) Bild: Carsten Koall/dpa
Sängerin Ayliva hat inzwischen einige Konzerte abgesagt. (Archivbild) Bild: Carsten Koall/dpa
Kultur
"Hey Mausis": Ayliva sagt weitere Konzerte ab
Sängerin Alyliva kämpft weiter mit gesundheitlichen Problemen und muss Konzerttermine absagen. Nicht alle Fans zeigen Verständnis.

Hannover.

Die Sängerin Ayliva (27) hat weitere Konzerte wegen Gesundheitsproblemen abgesagt. Nach Stuttgart wurden auch die drei Auftritte in Hannover gestrichen. "Nach einer weiteren ärztlichen Untersuchung hat sich mein Gesundheitszustand leider verschlechtert", teilte die Musikerin ("Wunder") via Instagram mit. Die Mediziner hätten klar entschieden, dass sie aktuell nicht auftreten dürfe, "das Risiko ist einfach zu hoch". 

Schon vor einer Woche hatte die Musikerin aus Recklinghausen drei Konzerte in Stuttgart wegen Krankheit abgesagt. "Mein Körper ist komplett überlastet und meine Ärzte raten mir von den Shows deutlich ab", hatte sie auf Instagram erklärt. Ein Wespenstich am Fuß kam danach noch dazu, der sich laut der Sängerin entzündet hat. 

Nicht alle Fans zeigen Verständnis

Viele Fans zeigten Verständnis, einige kritische Stimmen gab es aber auch. In Hannover sei das Konzert für Donnerstagabend in der ZAG-Arena zu kurzfristig abgesagt worden, kommentiert ein Fan auf Instagram. "Das ist respektlos." Man sage rechtzeitig ab und lasse die Leute nicht umsonst anreisen.

Auf Instagram hatte sich die Sängerin entschuldigt: "Es tut mir leid, ich weiß, ihr wartet lange draußen und habt wahrscheinlich gehört, dass wir einen langen Soundcheck hatten. Wir haben alles versucht." 

Am Freitag sagte Ayliva dann auch die Shows für Freitag und Samstag ab: "Hey Mausis, Ich muss euch leider mitteilen, dass auch die beiden weiteren Shows in Hannover aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden können."

Die nächsten drei Konzerte sind für Ende Oktober in Dortmund geplant. Es sind laut ihrer Website die letzten Termine der aktuellen Tour. (dpa)

