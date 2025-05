Hymne auf Ladendiebstahl? Das neue Album von Blond beansprucht uns von deep bis doof

„Ich träum doch nur von Liebe“ zeigt die Chemnitzer Band mal offen zerbrechlich, mal abgeklärt – und wirft doch deutlich mehr Fragen auf, als eine Fan-Feier beantworten könnte.

Einer der Vorteile der Chemnitzer Szene ist, dass es keinen "Sound of Chemnitz" in dem Sinn gibt. Anderswo ballt man sich um Erfolgsbands ja gern zum Phänomen - man denke an die "Hamburger Schule", "Aggro Berlin" oder den "Ruhrpott-Metal". Doch hier haben sich die allermeisten Bands einen für die Stadt dann wieder typischen Dickkopf bewahrt: Sie...