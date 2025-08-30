„Ich brauche keine Therapie, ich singe im Chor“: 1500 Stimmen bei großem Konzert auf Chemnitzer Neumarkt

Die Chemnitzer Kirchen haben ihren wichtigsten Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr abgeliefert. Im Mittelpunkt des Kirchenkulturfests stand eine Kunstform, die angeblich jeder Mensch beherrscht.

Als sich das große Chorkonzert auf dem Chemnitzer Neumarkt am Samstagnachmittag dem Ende zuneigt – und mit Felix Mendelssohn Bartholdys „Verleih uns Frieden gnädiglich“ auch dem musikalischen Höhepunkt – da taucht plötzlich von irgendwoher eine Seifenblase auf. Einsam schwebt sie über den Köpfen der Sänger und Sängerinnen hinweg in...