Im Alarmmodus: Mitteldeutschlands Kunstszene wehrt sich gegen MDR-Sparprogramm

Wird Kultur im MDR bald unsichtbar? In einem offenen Brief fordern 34 mitteldeutsche Institutionen, die Kultur-Berichterstattung zu sichern.

Ein ungewöhnlicher Schulterschluss, wie ihn die Kulturszene Mitteldeutschlands nur selten zeigt: 34 Kulturinstitutionen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schlagen in einem konzertierten offenen Brief Alarm. Sie fürchten, dass das vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) angekündigte Sparprogramm ausgerechnet die Kulturberichterstattung...