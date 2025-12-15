MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Im Alarmmodus: Mitteldeutschlands Kunstszene wehrt sich gegen MDR-Sparprogramm

Szene aus der Oper „La Traviata“ in Chemnitz. Berichetet der MDR künftig noch über entsprechende Premieren? Kulturelle Einrichtungen befürchten, dass dies bald nicht mehr im bisherigen Umfang geschieht.
Szene aus der Oper „La Traviata“ in Chemnitz. Berichetet der MDR künftig noch über entsprechende Premieren? Kulturelle Einrichtungen befürchten, dass dies bald nicht mehr im bisherigen Umfang geschieht. Bild: NASSER HASHEMI/THEATER CHEMNITZ
Szene aus der Oper „La Traviata“ in Chemnitz. Berichetet der MDR künftig noch über entsprechende Premieren? Kulturelle Einrichtungen befürchten, dass dies bald nicht mehr im bisherigen Umfang geschieht.
Szene aus der Oper „La Traviata“ in Chemnitz. Berichetet der MDR künftig noch über entsprechende Premieren? Kulturelle Einrichtungen befürchten, dass dies bald nicht mehr im bisherigen Umfang geschieht. Bild: NASSER HASHEMI/THEATER CHEMNITZ
Kultur
Im Alarmmodus: Mitteldeutschlands Kunstszene wehrt sich gegen MDR-Sparprogramm
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wird Kultur im MDR bald unsichtbar? In einem offenen Brief fordern 34 mitteldeutsche Institutionen, die Kultur-Berichterstattung zu sichern.

Ein ungewöhnlicher Schulterschluss, wie ihn die Kulturszene Mitteldeutschlands nur selten zeigt: 34 Kulturinstitutionen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schlagen in einem konzertierten offenen Brief Alarm. Sie fürchten, dass das vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) angekündigte Sparprogramm ausgerechnet die Kulturberichterstattung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
4 min.
Stellenabbau ohne Entlassungen: Auf welche Maßnahmen Volkswagen setzt, und wie viele Leute schon bis Jahresende weg sind
Mitarbeiter von VW Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau. Auch dort will das Unternehmen Stellen abbauen.
Bis 2030 sollen an den zehn deutschen Standorten 35.000 Arbeitsplätze wegfallen. Tausende Beschäftigte haben bereits unterschrieben. Ein Instrument wird besonders häufig genutzt – auch bei VW Sachsen.
Jan-Dirk Franke
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
28.10.2025
5 min.
Der Kinderkanal Kika: Auch der MDR-Rundfunkrat setzt mehr auf digital statt linear
„Moppi und der Leckerladen“ ist eine Kinder-Kochshow auf Kika. Wird bald nur noch auf Abruf gekocht?
Wenig Sparpotenzial, viel Symbolik: Die Zukunft des Kinderkanals hängt am Staatsvertrag. Warum die Abschaltung des linearen Kika umstritten ist.
Maurice Querner
14:35 Uhr
1 min.
Werdau: Wenn ein ganzes Dorf Händels „Messias“ singt
Die Vogtland Philharmonie und Sänger gastieren in der Kirche St. Bonifazius.
Der Gesangverein Langenbernsdorf präsentiert festliche Musik mit Orchester und Schulchor – diesmal in der Kirche St. Bonifazius.
Jochen Walther
25.11.2025
4 min.
Historische DDR-Serie für Kinder gewinnt internationalen Fernsehpreis
Szene aus der Serie „„Auf Fritzis Spuren“: Ein Mädchen wird auf dem Schulweg von einem Stasi-Mitarbeiter angesprochen.
Mit einer Mischung aus Animation, Dokumentation und Zeitzeugenberichten hat der MDR die internationale TV-Branche überzeugt: Ein Emmy für „Auf Fritzis Spuren“.
Maurice Querner
14:40 Uhr
3 min.
Israels Botschafter in Chemnitz: Ein wichtiger Zettel und ein spezielles Weihnachtsgebäck
Der Israelische Botschafter Ron Prosor (links) und der Chemnitzer OB Sven Schulze.
Unter großem Polizeiaufgebot wurde seine Exzellenz Ron Prosor im Rathaus empfangen. Auf dem Tisch stand eine besondere Spezialität.
Jana Peters
Mehr Artikel