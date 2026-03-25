Im Kino: Hape Kerkeling wird noch einmal zum Horst Schlämmer

Ein Kult-Comedian kehrt zurück, der Animationsfilm „Auf Schatzsuche im Blaumeisental“ verzaubert mit Handarbeit – und in „Calle Málaga“ kämpft eine Frau um ihr selbstbestimmtes Leben.

Horst Schlämmer sucht das Glück. Er hat sich nie verändert – und genau das ist sein Problem. Horst Schlämmer, dieser schnoddrige Provinzjournalist mit Hang zum falschen Tonfall und zur Selbstüberschätzung, war einmal ein präzises satirisches Instrument. Eine Figur, die den deutschen Stammtisch ebenso bloßlegte wie den Medienbetrieb. Doch...