  • Im Zeichen des Pentagramms: So war das Partysan-Open Air

Ausgesucht: Publikum beim Kult-Festival Partysan.
Ausgesucht: Publikum beim Kult-Festival Partysan. Bild: Tobias Prüwer
Kultur
Im Zeichen des Pentagramms: So war das Partysan-Open Air
Von Tobias Prüwer
Das Kult-Metalfestival im Norden Thüringens zog am Wochenende wieder Tausende Extrem-Metal-Fans aus dem ganzen Bundesgebiet an

Ein Pentagramm ziert das Stadtwappen Schlotheims, und Petagramme prangen auch in vielfacher Form auf den Jacken und T-Shirts all jener, die sich am Wochenende dort einfanden. Denn einmal im Jahr dient der Flugplatz der nordthüringischen Gemeinde als Sammelplatz für jene, die die härteren Spielarten des Metal bevorzugen. Rund 10.000 kamen beim...
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
29.07.2025
6 min.
Wacken 2025: Wie viel Rebellion steckt noch im Metal?
Lebensfreude pur: Festivalbesucher auf dem Wacken Open Air vor den Bühnen. Das WOA gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt.
Vor dem am Mittwoch startenden traditionsreichen Festival zeigen sich Künstler wie Robb Flynn und Bob Geldof im 35. Jahr des Wacken Open Air kämpferisch – trotz Kommerz und Investoren.
Olaf Neumann
07:38 Uhr
1 min.
Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London
Die europäischen Verbündeten demonstrieren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Staatschef Selenskyj. (Archivbild)
Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
02.08.2025
5 min.
Endspurt für Schlammfestival in Wacken
Nach vier Tagen endet das Heavy-Metal-Festival in Wacken.
Vier Tage wummernde Bässe und krachende Gitarren auf dem Heavy-Metal-Festival: Das Wacken Open Air endet in der Nacht. Was die Veranstalter zu den Schlammbedingungen sagen.
André Klohn (Text) und Frank Molter (Fotos), dpa
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel