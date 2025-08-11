Im Zeichen des Pentagramms: So war das Partysan-Open Air

Kultur
Das Kult-Metalfestival im Norden Thüringens zog am Wochenende wieder Tausende Extrem-Metal-Fans aus dem ganzen Bundesgebiet an
Ein Pentagramm ziert das Stadtwappen Schlotheims, und Petagramme prangen auch in vielfacher Form auf den Jacken und T-Shirts all jener, die sich am Wochenende dort einfanden. Denn einmal im Jahr dient der Flugplatz der nordthüringischen Gemeinde als Sammelplatz für jene, die die härteren Spielarten des Metal bevorzugen. Rund 10.000 kamen beim...
