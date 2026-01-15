MENÜ
  Kultur
  • „In einem neuen Land“ mit August Modersohn: Der Osten ist keine Kulisse für die Gewissheiten der West-Medien

Auf Deutschlandreise zwischen Schmerzpunkten und Wandel. Im Bild zu sehen ist das Braunkohlekraftwerk Boxberg.
Auf Deutschlandreise zwischen Schmerzpunkten und Wandel. Im Bild zu sehen ist das Braunkohlekraftwerk Boxberg. Bild: epd/Norbert Neetz
Kultur
„In einem neuen Land“ mit August Modersohn: Der Osten ist keine Kulisse für die Gewissheiten der West-Medien
Redakteur
Von Tim Hofmann
Der „Zeit“-Autor gibt der Ost-West-Debatte einen neuen Drall: Seine „deutsche Reportage“ findet Risse wie auch Gemeinsamkeiten im Land ganz anderswo als viele seiner Kollegen.

Bevor er erzählen kann, muss ein Autor erst seine eigene Marke werden: Was das angeht, schlägt das sozialmediale Heute voll durch. Deshalb gibt es unter all den Schublädchen und Kategorien längst auch die der „Osterklärer“. Weil aber keiner davon den Osten bisher erklären konnte, ist der Leser langsam misstrauisch. Trotzdem dreht sich...
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
08.01.2026
6 min.
Wladimir Kaminer im Interview: Gibt es einen Klebstoff, der Deutschland zusammenhält?
Der Bestsellerautor russisch-jüdischer Herkunft schrieb über sein Leben im Kommunismus und seinen Neustart im Kapitalismus. In seinem neuen Buch enthüllt er das "geheime Leben der Deutschen".
Olaf Neumann
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
18.12.2025
21 min.
Ausgeflogen: Eine Weihnachtsgeschichte von Lukas Rietzschel
Erika genießt jedes Zwitschern und Tschilpen, jedes Krächzen und Gackern. Stundenlang kann sie mit ihrem Vogelbuch am geöffneten Fenster sitzen.
Eine Mutter, ihr erwachsener Sohn, sie wohnen unter einem Dach. Im Haus: Kameras, überall Kameras. Der Sohn hat sie installiert, es geht ihm nicht gut. Er kann nicht leben ohne seine Mutter. Eine Weihnachtsgeschichte über das Loslassen.
Lukas Rietzschel
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel