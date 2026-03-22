Intensive Carmen-Ballettpremiere: Tosender Applaus in Plauen

Ein schlichtes Bühnenbild, reduzierte Ausstattung, doch der Tanzabend Carmen-Suite/Le Sacre du Printemps entfaltet enorme Kraft. Was macht den Ballettabend so besonders?

Applaus brandet auf, noch bevor der letzte Takt verklungen ist. Nur die bebenden Körper der Tänzerinnen und Tänzer verraten, dass sie wohl nur noch einen halben Schritt vorm Limit stehen. Energetisch, kraftvoll, anderthalb Stunden voller Körpereinsatz liegen hinter ihnen. Das Ergebnis sind stehende Ovationen und Bravo-Rufe im vollen Haus, bis...