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Erhielten viele Bravorufe: Andrea Liotti und Sofia Iseppato.
Erhielten viele Bravorufe: Andrea Liotti und Sofia Iseppato. Foto: André Leischner
Intensiv und körperlich: Júnior Oliveira als Torero Escamillo und Sofia Iseppato in der Rolle der Carmen.
Intensiv und körperlich: Júnior Oliveira als Torero Escamillo und Sofia Iseppato in der Rolle der Carmen. Foto: André Leischner
Ein Ballettabend voller Körperlichkeit: Sofia Borgo und Stefano Neri.
Ein Ballettabend voller Körperlichkeit: Sofia Borgo und Stefano Neri. Foto: André Leischner
Tanzen, als ginge es ums Überleben: Sofia Borgo und Stefano Neri entfalten Frühlingsgefühle.
Tanzen, als ginge es ums Überleben: Sofia Borgo und Stefano Neri entfalten Frühlingsgefühle. Foto: André Leischner
Energetisch. Das Ballett-Ensemble des Theaters Plauen-Zwickau.
Energetisch. Das Ballett-Ensemble des Theaters Plauen-Zwickau. Foto: André Leischner
Erhielten viele Bravorufe: Andrea Liotti und Sofia Iseppato.
Erhielten viele Bravorufe: Andrea Liotti und Sofia Iseppato. Foto: André Leischner
Intensiv und körperlich: Júnior Oliveira als Torero Escamillo und Sofia Iseppato in der Rolle der Carmen.
Intensiv und körperlich: Júnior Oliveira als Torero Escamillo und Sofia Iseppato in der Rolle der Carmen. Foto: André Leischner
Ein Ballettabend voller Körperlichkeit: Sofia Borgo und Stefano Neri.
Ein Ballettabend voller Körperlichkeit: Sofia Borgo und Stefano Neri. Foto: André Leischner
Tanzen, als ginge es ums Überleben: Sofia Borgo und Stefano Neri entfalten Frühlingsgefühle.
Tanzen, als ginge es ums Überleben: Sofia Borgo und Stefano Neri entfalten Frühlingsgefühle. Foto: André Leischner
Energetisch. Das Ballett-Ensemble des Theaters Plauen-Zwickau.
Energetisch. Das Ballett-Ensemble des Theaters Plauen-Zwickau. Foto: André Leischner
Kultur
Intensive Carmen-Ballettpremiere: Tosender Applaus in Plauen
Redakteur
Von Nicole Jähn
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Ein schlichtes Bühnenbild, reduzierte Ausstattung, doch der Tanzabend Carmen-Suite/Le Sacre du Printemps entfaltet enorme Kraft. Was macht den Ballettabend so besonders?

Applaus brandet auf, noch bevor der letzte Takt verklungen ist. Nur die bebenden Körper der Tänzerinnen und Tänzer verraten, dass sie wohl nur noch einen halben Schritt vorm Limit stehen. Energetisch, kraftvoll, anderthalb Stunden voller Körpereinsatz liegen hinter ihnen. Das Ergebnis sind stehende Ovationen und Bravo-Rufe im vollen Haus, bis...
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