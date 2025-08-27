Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Internationale Lachmesse Leipzig: Programm, Termine, Höhepunkte

Sängerin Fee Badenius ist eine Sängerin, die als junges Talent während der „Lachmesse Leipzig“ auftritt.
Sängerin Fee Badenius ist eine Sängerin, die als junges Talent während der „Lachmesse Leipzig“ auftritt. Bild: Leszek Januszewski
Sängerin Fee Badenius ist eine Sängerin, die als junges Talent während der „Lachmesse Leipzig“ auftritt.
Sängerin Fee Badenius ist eine Sängerin, die als junges Talent während der „Lachmesse Leipzig“ auftritt. Bild: Leszek Januszewski
Kultur
Internationale Lachmesse Leipzig: Programm, Termine, Höhepunkte
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Acht Tage voller Lachen: Bei der 35. Lachmesse erleben Besucher 76 Shows mit Künstlern aus 14 Ländern. Politisches Kabarett, Wettbewerbe, Musik und Debatten prägen das Leipziger Festival.

Lachen, sagt man, sei die beste Medizin. Und in Zeiten, in denen Politik, Gesellschaft und Alltag mitunter schwer im Magen liegen, passt dieses Rezept bestens. Leipzig hält es seit 1991 so – und lädt im Oktober wieder zur Lachmesse ein, dem Internationalen Humor- und Satirefestival. Acht Tage lang, vom 19. bis 26. Oktober, wird die Stadt zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Lachmesse Leipzig bringt Comedy-Vielfalt auf die Bühne
Comedy-Künstler aus zehn Ländern kommen zur Lachmesse. (Archivbild)
Jedes Jahr im Oktober wird die Lachmesse Leipzig zum Treffpunkt der Satire-Szene. In diesem Jahr sind mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler bei dem Festival dabei.
27.08.2025
5 min.
Start in die sächsische Theatersaison: Dauerbrenner und Experimente
„Mephisto“ nach dem Roman von Klaus Mann kommt mit Nadja Stübiger in der Titelrolle auf die Bühne des Staatsschauspiels Dresden.
Mozarts Don Giovanni ist allgegenwärtig – auch in Sachsen. Doch die neue Spielzeit bietet mehr: Uraufführungen wie „Rummelplatz“, „Marianengraben“ oder „Irrsinn – Die Show“ setzen neue Akzente.
Maurice Querner
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel