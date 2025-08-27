Internationale Lachmesse Leipzig: Programm, Termine, Höhepunkte

Acht Tage voller Lachen: Bei der 35. Lachmesse erleben Besucher 76 Shows mit Künstlern aus 14 Ländern. Politisches Kabarett, Wettbewerbe, Musik und Debatten prägen das Leipziger Festival.

Lachen, sagt man, sei die beste Medizin. Und in Zeiten, in denen Politik, Gesellschaft und Alltag mitunter schwer im Magen liegen, passt dieses Rezept bestens. Leipzig hält es seit 1991 so – und lädt im Oktober wieder zur Lachmesse ein, dem Internationalen Humor- und Satirefestival. Acht Tage lang, vom 19. bis 26. Oktober, wird die Stadt zur...